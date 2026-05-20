Vuelve el Bono Cultural Joven: 400 euros para gastar en cine, música y videojuegos (y llega el cine sénior a 2 euros)

Alguien en el Consejo de Ministros ha vuelto a enchufar la impresora de billetes culturales. La renovación del Bono Cultural Joven 2026 ya es una realidad: 400 euros de bolsillo para que los recién estrenados adultos se tiren de cabeza al cine, los conciertos, los libros y los videojuegos. Y de regalo, el programa Cine Sénior baja la entrada a 2 euros para los mayores de 65 un día a la semana. El BOE aún no ha soltado la letra pequeña, pero la noticia ha disparado el hype en grupos de WhatsApp y timelines varios.

400 euros para los que cumplen 18: la tarjeta monedero que nunca falla

El Bono Cultural Joven es como un cumpleaños pagado por el Gobierno. Desde que nació en la resaca pandémica, ha repartido cientos de millones entre la generación Z. La cuantía se mantiene en 400 euros por cabeza, divididos en tres tramos: 200 para artes vivas y patrimonio, 100 para productos físicos (libros, discos, videojuegos) y 100 más para suscripciones digitales y plataformas. La mecánica no cambia: activas la tarjeta virtual, pagas con el móvil y el dinero vuela solo en las tiendas y salas adheridas.

Eso sí, la experiencia de años anteriores demuestra que los 400 euros duran menos que un par de zapatillas de marca. La mayoría de los beneficiarios agota el saldo en las primeras semanas, sobre todo en videojuegos y conciertos. La industria cultural se frota las manos: el bono inyecta oxígeno a librerías, salas de cine y compañías de teatro que aún cojean tras el covid.

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Cine Sénior a 2 euros: la butaca a precio de caña para mayores de 65

Esta vez la gran novedad es que el plan Cine Sénior se consolida. Las personas mayores de 65 años podrán comprar entradas a solo 2 euros un día fijo de la semana. La medida busca llenar las salas entre diario y fomentar hábitos culturales. Las salas de cine llevan años quejándose de la falta de público joven, y los martes o miércoles de butacas vacías eran la norma. Con esta iniciativa, se espera que los jubilados recuperen la costumbre de ir al cine como quien baja al bar.

La cifra de asistencia a salas en 2025 todavía está lejos de las cifras prepandemia, así que el Gobierno ha decidido apostar por un precio simbólico. Menos de lo que cuesta un café con leche en según qué sitios. Y no solo cine: en teoría, el programa podría extenderse en el futuro a otros espectáculos escénicos, aunque de momento solo se habla de salas tradicionales.

¿Por qué funciona tan bien este invento? (y el pequeño fallo que nadie menciona)

El Bono Cultural Joven tiene un pedigrí político envidiable. Nació en 2022 como una forma de rescatar la cultura tras los cierres, y desde entonces todas las encuestas lo coronan como una de las ayudas más populares, al nivel de las becas de comedor o el transporte público subvencionado. El dato es rotundo: más del 80% de los jóvenes elegibles lo solicitaron el año pasado. Con esa cifra, ningún Ejecutivo va a quitarlo.

Pero hay un matiz que los titulares suelen pasar por alto, y es que el bono tiende a concentrarse en los bolsillos urbanos. Las zonas rurales o ciudades pequeñas con menos oferta de conciertos, librerías y salas de cine adheridas se quedan con el dinero sin apenas gastarlo. La letra pequeña tampoco cubre todas las plataformas digitales (Netflix, Spotify y otras similares siguen fuera), lo que hace que muchos usuarios acaben comprando videojuegos porque es lo más accesible.

Sea como sea, vuelve a ser un chollo que pinta bien. El plazo de solicitud suele abrirse en verano y los beneficiarios recibirán notificación a través de la app del Bono Cultural. Avisados quedáis.

El resumen para vagos (TL;DR)