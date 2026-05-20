Los 5 vestidos largos de Zara 2026 perfectos para la ola de calor desde 27 euros

Reconócelo, en cuanto el termómetro roza los 40 grados solo piensas en una cosa: un vestido largo, fresquito y que no te cueste un riñón. Zara lo sabe y acaba de lanzar cinco modelos que son la definición misma del verano 2026.

De lunares, crochet y rayas: los cinco vestidos largos de Zara que necesitas este verano

Los he visto en la web y ya te aviso: vuelan. Aquí te dejo la lista para que no pierdas ni un minuto:

Vestido largo de lunares en amarillo mantequilla — 29,95 €. Un clásico renovado con un estampado dulce y marrón chocolate. Ideal para bodas de día o cenas al aire libre.

— 29,95 €. Un clásico renovado con un estampado dulce y marrón chocolate. Ideal para bodas de día o cenas al aire libre. Vestido de rayas con twist moderno — 27,95 €. Rayas que cambian de dirección para un efecto óptico que alarga la figura. Puro estilo parisino.

— 27,95 €. Rayas que cambian de dirección para un efecto óptico que alarga la figura. Puro estilo parisino. Caftán estampado con motivos veraniegos — 49,95 €. Cangrejos, espetos y cócteles sobre blanco. Holgado, ibicenco y perfecto para el chiringuito.

— 49,95 €. Cangrejos, espetos y cócteles sobre blanco. Holgado, ibicenco y perfecto para el chiringuito. Vestido rojo y rosa con escote corsé — 39,95 €. Tirantes anchos, tejido ligero y la combinación de color más favorecedora del verano. Solo necesita unas alpargatas.

— 39,95 €. Tirantes anchos, tejido ligero y la combinación de color más favorecedora del verano. Solo necesita unas alpargatas. Vestido de crochet marrón chocolate con volantes — 39,95 €. Transparencias sofisticadas para la piscina o un tardeo con amigas. El must have de la temporada.

Todos están ya disponibles en Zara.com y en tiendas físicas. La colección se actualiza a la velocidad del rayo, así que si te gusta alguno, corre. Los tejidos ligeros y el corte holgado de todos ellos son justo lo que necesitas para combatir la humedad y el calor sin renunciar a un look arreglado. Y si la brisa marina te preocupa, el largo es perfecto para no pasar frío por la noche.

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Zara se sube a la ola del lujo (y nosotros nos alegramos)

Lo comentaba una compañera de redacción: Zara ya no es solo low cost, se está codeando con firmas de lujo. Este vestido de rayas, por ejemplo, juega con la dirección del estampado como si fuera un diseño de pasarela, pero cuesta menos de 30 euros. Detalles como el escote corsé del modelo rojo y rosa o el crochet marrón con volantes elevan cualquier look veraniego sin esfuerzo. Además, la paleta de colores (amarillo mantequilla, marrón chocolate, rosa y rojo) es un acierto para cualquier tono de piel.

¿Merecen la pena? Lo comparamos con colecciones pasadas

El año pasado, Zara ya nos sorprendió con una línea de vestidos largos a 19,95 euros que se agotaron en horas. Esta temporada, los precios son ligeramente más altos, pero los acabados y tejidos justifican cada euro. Y si buscas una alternativa aún más barata, en Lefties hay un vestido estampado con volantes por 17,99 euros que no tiene nada que envidiar. Aun así, para mí, el de rayas de Zara es un acierto total: versátil, rejuvenecedor y apto para la oficina o el chiringuito. En mi opinión, los vestidos largos de Zara este año superan en diseño a los de H&M o Mango. El precio es competitivo y la variedad de estilos cubre todos los gustos.

Ya me contarás qué tal.

🛒 Directo al grano

Precio: Desde 27,95 € (vestido de rayas) hasta 49,95 € (caftán estampado). Dónde encontrarlos: En la web de Zara y en tiendas físicas. Fechas: Colección primavera-verano 2026, disponible ya.