Tom Felton y el anuncio del Cupra que parodia Harry Potter

La nostalgia es un combustible más potente que cualquier motor híbrido. Cupra lo sabe y acaba de lanzar The Chosen One, un anuncio que resucita la tienda de varitas de Harry Potter con Tom Felton (Draco Malfoy) como protagonista. El actor no busca una varita mágica, sino el volante elegido de un Cupra Formentor e-HYBRID. Y, spoiler: la magia se desata.

El spot recrea con precisión la secuencia de Ollivanders: estanterías que guardan volantes en lugar de cajas, un ambiente oscuro, y una guía misteriosa. Felton prueba varios mandos y cada rechazo provoca un desastre — ráfagas de viento, cajones que se abren solos, una tormenta de hielo. Cuando por fin agarra el volante con el logo cobre de Cupra, todo se calma. El Formentor se materializa a su alrededor como si fuera un hechizo. El eslogan lo dice claro: ‘A veces no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge al conductor’.

El anuncio, dirigido por la agencia &Rosàs, no se limita a un guiño. Es un cortometraje de fantasía oscura. Felton se ríe de su pasado en Hogwarts sin caer en la autoparodia forzada. La producción es impecable, los efectos especiales convencen y el ritmo no decae. En menos de un minuto, Cupra te ha contado una historia y te ha enseñado el coche. Sin un solo dato de ficha técnica. Genial.

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Draco Malfoy at Ollivanders? 🪄



The new @CUPRA advert recreates the scene from HARRY POTTER and the Philosopher’s Stone, but this time featuring Tom Felton… and cars pic.twitter.com/5fjZs3BesA — Wizarding World Direct (@WW_Direct) May 7, 2026

El día que Draco Malfoy entró en la tienda de varitas... pero en Cupra

La campaña se titula The Chosen One y se apoya en la analogía perfecta: buscar el coche adecuado es como encontrar la varita que te elige. Tom Felton, con esa mezcla de flema británica y guiño cómplice, es el protagonista ideal. No es un héroe, es el eterno secundario que todos recuerdan con cariño. Y Cupra lo ha sabido explotar.

En el anuncio, cada error genera caos climatológico, igual que en la película ocurrían explosiones. La gracia está en la traducción mecánica: el volante ‘incorrecto’ desata vientos huracanados que hacen volar papeles, mientras que el ‘correcto’ estabiliza la realidad. Encontrar el Formentor e-HYBRID es casi como despertar un poder oculto.

Más allá del truco visual, el comercial consigue que el espectador asocie el coche con la idea de destino, de personalidad. No es un anuncio de prestaciones, es un anuncio de identidad. Y eso, en un mercado saturado de discursos técnicos sobre kilovatios-hora, es un acierto.

Marketing que convierte un coche en varita mágica

Cupra ha entendido que la transición eléctrica necesita emoción, no solo tecnología. El Formentor e-HYBRID es un híbrido enchufable con 272 CV combinados y más de 100 km de autonomía eléctrica. Pero el anuncio no habla de baterías ni de cargadores. Habla de instinto. Mientras otras marcas se obsesionan con los dígitos, Cupra apela al corazón (y a la nostalgia de una generación que creció con Harry Potter).

La firma de Martorell ha conseguido que el nombre Formentor empiece a sonar como ‘Dementor’ en las redes. Los memes se multiplican. La campaña global se ha lanzado en español e inglés, y pronto llegará la versión en latino. El CTR se ha disparado, y no es para menos: es uno de los mejores anuncios automovilísticos de 2026.

El acierto es doble: por un lado, Tom Felton encaja a la perfección en el tono de Cupra — deportivo, rebelde, un poco oscuro. Por otro, la metáfora del ‘elegido’ casa con la idea de un crossover que no es para cualquiera. Si el marketing es seducción, este anuncio es un hechizo de amor.

La nostalgia como fórmula de ventas (y esto va en serio)

No es la primera vez que una marca automotriz tira de nostalgia, pero pocas lo hacen con tanta inteligencia. Recordemos el regreso de Doc Brown y el DeLorean de los 80, o los crossovers de Transformers. Sin embargo, aquí la referencia no es un producto antiguo, sino un universo cultural. Cupra no vende un coche que ya existió; vende una sensación.

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Esa es la clave. La nostalgia funciona cuando conecta con un recuerdo emocional, no cuando intenta repetir un producto. El espectador no quiere otro Ford Anglia volador, quiere sentirse especial. Y Cupra le dice: ‘Tú eres el elegido, este es tu coche’. La campaña convierte al comprador en protagonista sin necesidad de que aparezca en pantalla.

Eso sí, la estrategia tiene un riesgo: si el producto no está a la altura, el hechizo se rompe. Pero Cupra lleva años construyendo una imagen de marca sólida: diseños agresivos, motores potentes, tecnología híbrida de verdad. El Formentor no es solo un bonito volante, es un coche que se conduce bien. Y cuando la historia y el producto casan, la venta es inevitable.

En resumen, Cupra ha hecho un anuncio que no da vergüenza compartir. Que se ve con una sonrisa. Y que, probablemente, recordaremos dentro de diez años como uno de esos spots que marcaron una época. Porque, seamos sinceros, todos hemos soñado alguna vez con entrar en Ollivanders y que la varita nos elija. Ahora Cupra te dice que puedes tener esa experiencia, pero con un volante y 272 CV. Y a mí eso me parece un planazo.

Un pequeño detalle: en el spot, la guía le entrega el volante y Felton dice ‘I think this is the one’. No, Tom, el elegido es el coche, no tú. Pero se lo perdonamos.

El resumen para vagos (TL;DR)