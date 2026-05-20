Javier Bardem lanza un discurso contra Trump y la masculinidad tóxica en Cannes

Javier Bardem ha ido a Cannes a presentar película y ha terminado soltando un discurso contra Donald Trump que ya es el tema del día en todas las redes. Literal. El actor español ha aprovechado la rueda de prensa del festival para cargar sin filtro contra el presidente estadounidense, Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, y lo ha hecho en un tono tan directo que la sala se ha quedado en silencio. El actor, que está en la Croisette como parte del jurado, ha defendido que 'no podemos callarnos ante la injusticia' y ha puesto el foco en la masculinidad tóxica que, según él, alimenta estos liderazgos. La reacción en X ha sido inmediata: el nombre de Bardem lleva horas como tendencia mundial y los cortes del discurso se están compartiendo a un ritmo que ni el tráiler de la película que iba a promocionar.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Bardem no es un tiktoker buscando clics; es un ganador de un Oscar que elige un escenario como Cannes para poner a Trump, Putin y Netanyahu en la misma frase. El bocinazo político del año y, de paso, una masterclass de cómo hacer que un festival de cine se convierta en la tertulia más vista del fin de semana.

Javier Bardem speaks out in #Cannes on toxic masculinity:



"That problem also goes to Trump, Putin and Netanyahu... the big balls man saying 'my cock is bigger than yours and I'm going to bomb the shit out of you' is a f*cking male toxic behavior that is creating thousands of… pic.twitter.com/A9Q30HzNJt — Variety (@Variety) May 17, 2026

Qué ha dicho Bardem exactamente

Según ha recogido BuzzFeed, el actor ha sido muy claro: ha llamado a Trump, Putin y Netanyahu ejemplos de una masculinidad tóxica que normaliza la violencia y el desprecio por los derechos humanos. 'Tenemos que alzar la voz', ha repetido, y ha pedido no quedarse de brazos cruzados mientras que la situación política global se deteriora. Bardem ha ido más allá del típico alegato genérico y ha puesto nombres y apellidos, algo que pocos se atreven a hacer en un entorno tan mediático como el de la Costa Azul.

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Por qué está ardiendo Twitter (y no es solo por el discurso)

La escena tiene todos los ingredientes para el viral perfecto: un actor español, un festival de cine con décadas de glamour y un micrófono delante de la prensa internacional. El momento exacto en el que Bardem pronuncia la palabra 'Trump' ya es el clip más repetido en TikTok y X, y los comentarios van desde el aplauso cerrado hasta las críticas que le acusan de 'politizar el arte'. La mayoría de las críticas ha sido positiva, con muchos usuarios recuperando viejas entrevistas en las que el actor ya había mostrado su compromiso con causas como el Sáhara o el cambio climático.

El precedente: cuando Hollywood se moja

No es la primera vez que una estrella del cine aprovecha Cannes para mandar un mensaje político. En la edición de 2024, por ejemplo, la actriz francesa Léa Seydoux habló sin tapujos sobre el auge de la extrema derecha en Europa, y en 2025 fue el turno de Pedro Almodóvar, que cargó contra la ley del solo sí es sí en un discurso que también recorrió medio internet. Bardem recoge ese testigo y lo eleva con una contundencia que en la redacción ya nos ha hecho poner el clip en bucle. Lo interesante no es solo lo que dice, sino el altavoz que elige: un festival que en los últimos años ha ido abriendo espacio a los discursos sociales sin perder un ápice de su brillo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)