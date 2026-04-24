Meta cierra con Amazon millones de chips y le planta cara a Nvidia

Meta acaba de firmar con Amazon un pedido de millones de CPUs de IA, y lo interesante no es la cifra: es que Nvidia se queda fuera del trato. La noticia, adelantada por TechCrunch, confirma lo que llevaba meses oliéndose en los pasillos de Silicon Valley: los hiperescaladores quieren dejar de pagar el peaje del monopolio verde.

Zuckerberg ha movido ficha gorda. Y esta vez no es un anuncio de gafas raras ni una keynote con avatares sin piernas.

Qué ha comprado Meta exactamente (y por qué no son GPUs)

El acuerdo cubre millones de CPUs de IA diseñadas por Amazon, concretamente procesadores de la familia Graviton y los aceleradores Trainium/Inferentia optimizados para inferencia. No son las GPU H200 o B200 de Nvidia, que dominan el entrenamiento de modelos grandes. Son chips pensados para algo distinto: mover cargas de IA agéntica (agentes autónomos que ejecutan tareas en bucle, no simples chatbots respondiendo preguntas).

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La diferencia importa. Entrenar un modelo fundacional gigante sigue necesitando GPUs, ahí Nvidia manda sin discusión. Pero ejecutar agentes a escala masiva, miles de millones de llamadas diarias, es un problema de eficiencia energética y coste por inferencia. Y ahí los chips custom de Amazon llevan tiempo dando la nota, con un rendimiento por vatio que según AWS mejora entre un 30 y un 40% frente a soluciones equivalentes.

Meta no está abandonando Nvidia. Lo que está haciendo es diversificar la parte más cara del pastel: la que se repite cada día, todo el día, en los data centers que alimentan Instagram, WhatsApp y el Meta AI que Zuckerberg quiere meter en cada conversación.

Por qué esto le pone nervioso al cártel verde

Nvidia controla entre el 80 y el 90% del mercado de chips de IA según distintos análisis del sector, y sus márgenes brutos rondan cifras que hacen sonrojar a Apple. Ese dominio depende de una cosa: que los grandes clientes (Meta, Microsoft, Google, Amazon) no encuentren alternativas viables. Y el problema es que la alternativa ya no viene de AMD o de una startup con seis ingenieros: viene del propio Amazon, que es a la vez cliente gigante de Nvidia y competidor directo.

Google lleva años con sus TPU. Microsoft tiene Maia. Amazon tiene Trainium. Y ahora Meta, que hasta hace nada era el mejor cliente de Jensen Huang, compra silicio de la casa de al lado. El mensaje es claro: paga, pero no nos tengas cogidos.

El precedente que nadie está mencionando

Esto recuerda mucho a lo que pasó con Intel hace una década. Cuando los hiperescaladores empezaron a diseñar sus propios chips ARM para servidor, Intel se rió. Hoy Graviton mueve una parte enorme de AWS y las acciones de Intel no levantan cabeza. La historia no se repite exacta, pero rima que da gusto.

La diferencia es que Nvidia tiene CUDA, un ecosistema de software que lleva 18 años consolidándose y que sigue siendo el estándar de facto para entrenar modelos. Eso no se derriba con un pedido, por grande que sea. Pero la inferencia agéntica es otro mundo, más modular, más portable, menos atado a CUDA. Y es ahí donde Meta está abriendo grieta. Si el experimento sale bien y los agentes de Meta AI funcionan con chips de Amazon sin perder prestaciones, el resto de hiperescaladores tomará nota. Si sale regular, Nvidia respira otro trimestre más.

¿La gran pregunta? Cuánto tardará Nvidia en mover ficha con un producto específico para agentes, bajando márgen, o si apostará por blindar CUDA como foso defensivo. La keynote de Jensen del próximo verano va a ser intensa.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un gadget que puedas comprar ni un modelo que puedas probar, pero es el movimiento empresarial más gordo del año en IA. Si funciona, redibuja el mapa de un sector que mueve billones — y deja a Nvidia buscando un nuevo foso.

El resumen para vagos (TL;DR)