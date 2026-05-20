Canarias aprueba la Hipoteca Joven: financia hasta el 95 % de la primera vivienda

El Gobierno de Canarias acaba de aprobar la Hipoteca Joven, una línea de avales que te permitirá financiar hasta el 95% de tu primera vivienda. Traduzco: si tienes menos de 35 años y quieres comprar un piso, la administración canaria respaldará el trozo de la hipoteca que antes te pedía el banco por adelantado. La medida está recién aprobada, así que todavía faltan flecos importantes, pero vamos al grano con lo que ya sabemos.

Qué es la Hipoteca Joven y cuánto te financia

La clave está en el 95%. Hasta ahora, los bancos suelen prestarte el 80% del valor de tasación de la vivienda (o del precio de compra, el que sea más bajo). El 20% restante más los gastos (impuestos, notaría, registro, que suponen entre un 8% y un 12% adicional) tenías que ponerlo de tu bolsillo. Y eso, en Canarias con los precios como están, era una barrera insalvable para la mayoría.

Con la Hipoteca Joven, el Gobierno canario sale como avalista (el que responde si tú dejas de pagar) por esa diferencia hasta el 95%. Así, tú solo necesitas ahorrar el 5% del valor más los gastos de la compraventa. Sigue siendo una cantidad considerable —unos 15.000 euros para un piso de 150.000—, pero mucho menos que los 30.000 o 40.000 que harían falta sin esta ayuda.

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El aval cubrirá la parte del préstamo que exceda del 80%, y la idea es que los bancos adheridos al programa no te cobren más comisiones de apertura de las que ya aplican en sus hipotecas estándar. La letra pequeña (si habrá límite de precio de la vivienda, si el tipo de interés estará topado) aún la está perfilando la Consejería de Hacienda, pero el camino ya está marcado.

Quién puede pedirla y cómo funciona la garantía

De momento, los requisitos son pocos pero precisos: ser menor de 35 años, comprar tu primera vivienda y que sea tu residencia habitual. No se ha mencionado ningún tope de ingresos, así que en principio cualquier joven que cumpla eso puede optar, aunque lógicamente tendrás que demostrar ingresos estables para que el banco te dé la hipoteca.

El mecanismo es sencillo. Acudes a una entidad financiera de las que se apunten al convenio (aún no hay lista cerrada, pero se espera que las principales operen en las islas) y solicitas una hipoteca normal. Si cumples los requisitos, el Gobierno canario emite un aval que cubre el tramo entre el 80% y el 95%. Tú firmas la hipoteca, y pagas las cuotas como siempre. Solo si dejas de pagar, la administración responde ante el banco; pero si todo va bien, el aval se cancela cuando amortices ese tramo.

Una cosa importante: el 5% de entrada y los gastos no desaparecen. Ese dinero sigue saliendo de tus ahorros. La gran novedad es que no necesitas el 20% adicional. Para muchos, eso marca la diferencia entre seguir en alquiler o lanzarse a comprar.

Por qué llega ahora esta medida y qué te va a pedir el banco

El contexto no es ningún secreto. En Canarias, el precio de la vivienda sube sin tregua —según el INE, el metro cuadrado en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas acumula incrementos de doble dígito en los últimos dos años— y los salarios medios se quedan muy atrás. La tasa de emancipación juvenil ronda el 18%, cuando la media nacional ya es baja de por sí. Así que la medida tiene lógica, y copia el modelo que ya ensayaron otras comunidades como Madrid o Andalucía con sus respectivos avales.

Ahora bien, conviene no vender la piel del oso antes de cazarlo. Que el Gobierno avale no significa que el banco te vaya a dar el préstamo sin mirar. Seguirá examinando tu perfil crediticio y tu ratio de endeudamiento, y es muy probable que exija un contrato indefinido o, al menos, antigüedad laboral. Si eres fijo discontinuo o autónomo con ingresos irregulares, puede que la entidad se ponga quisquillosa, con aval o sin él.

Y además está el precio tope de la vivienda. Aunque no se ha anunciado oficialmente, en programas similares se estableció un máximo (en Madrid eran 390.000 euros) para evitar que el aval sirviera para comprar pisos de lujo. En Canarias, con el mercado como está, es probable que ronden los 250.000 o 300.000 euros. Eso dejaría fuera buena parte de la oferta en las capitales, pero cubriría muchas operaciones en la periferia y en islas no capitalinas.

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En resumen, la Hipoteca Joven canaria es una herramienta que puede facilitar la compra a miles de jóvenes, pero no convierte en propietario a quien no tiene capacidad de pago mensual. El verdadero filtro seguirá siendo tu nómina. Y ojo: si los precios siguen subiendo al calor de la demanda, el esfuerzo inicial que ahorras con el aval puede acabar compensándose con una hipoteca más cara en pocos años. Como siempre, la letra pequeña de la letra pequeña.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)