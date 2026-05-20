El escándalo que sacude a Samsung: Dua Lipa les reclama 15 millones de dólares

Dua Lipa ha abierto una batalla judicial contra Samsung que podría tener consecuencias millonarias y un fuerte impacto en la industria publicitaria. La cantante británica presentó una demanda en California en la que reclama al menos 15 millones de dólares a la multinacional surcoreana por haber utilizado supuestamente su imagen en el embalaje de televisores vendidos en Estados Unidos sin autorización previa. La información fue adelantada por medios estadounidenses y posteriormente confirmada por distintas publicaciones internacionales.

La artista sostiene que Samsung empleó una fotografía tomada en 2024 durante el festival Austin City Limits para promocionar parte de su línea de televisores. Según el contenido de la demanda, la imagen aparecía de forma visible en las cajas de los productos, lo que habría generado la impresión de que existía algún tipo de colaboración comercial o respaldo oficial por parte de la cantante.

La imagen que desató la guerra entre Dua Lipa y Samsung

Uno de los puntos clave del caso es que Dua Lipa asegura ser la propietaria legal de los derechos de autor de la fotografía utilizada. El documento judicial afirma que la imagen, registrada oficialmente en Estados Unidos, fue usada de manera reiterada por Samsung entre 2025 y 2026 sin consentimiento ni compensación económica para la artista.

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La demanda también acusa a la compañía de aprovechar el valor comercial de la cantante para impulsar las ventas de sus televisores. Los abogados de Dua Lipa argumentan que la presencia de su rostro en el packaging podía inducir a los consumidores a pensar que la artista respaldaba los productos de la marca. De hecho, el escrito judicial incluye publicaciones en redes sociales donde algunos usuarios se referían directamente a la “tele de Dua Lipa” o afirmaban sentirse atraídos por el producto gracias a la aparición de la cantante en la caja.

El conflicto no se limita únicamente a una posible infracción de copyright. La artista también denuncia una vulneración de sus derechos de imagen y de publicidad, una figura legal muy protegida en Estados Unidos cuando se trata de celebridades y explotación comercial de su identidad.

Según distintas informaciones publicadas en medios internacionales, el equipo de Dua Lipa intentó resolver el asunto antes de acudir a los tribunales. La cantante habría exigido a Samsung que retirara la fotografía en junio de 2025, cuando descubrió su utilización en el mercado estadounidense. Sin embargo, la demanda sostiene que la empresa ignoró las peticiones y mantuvo una actitud “indiferente y desdeñosa”.

Samsung niega mala fe y culpa a un proveedor externo

Samsung ha rechazado haber actuado de manera deliberada y ha defendido que la fotografía llegó a través de un socio externo de contenidos. La compañía afirma que ese proveedor garantizó disponer de todos los permisos y derechos necesarios para utilizar la imagen de la artista.

La multinacional también ha explicado que la fotografía estaba vinculada a contenidos promocionados dentro de Samsung TV Plus, su plataforma gratuita de streaming integrada en algunos televisores de la marca. Aun así, expertos legales citados en medios estadounidenses recuerdan que la existencia de intermediarios no elimina automáticamente la responsabilidad de una empresa cuando se produce una posible infracción de derechos de autor o de imagen.

El caso ha provocado un intenso debate sobre la gestión de contenidos visuales y el uso de rostros famosos en campañas comerciales. Especialistas en propiedad intelectual consideran que el litigio puede marcar un precedente importante en un momento en el que grandes marcas recurren cada vez más a bancos de imágenes, plataformas automatizadas y proveedores externos para generar material publicitario.

La polémica llega además en plena discusión global sobre derechos digitales e inteligencia artificial. El crecimiento de herramientas capaces de reutilizar imágenes, voces y contenidos de celebridades ha incrementado la preocupación de artistas y creadores sobre el control de su identidad pública y su explotación económica.

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Dua Lipa, convertida en una de las figuras más influyentes del pop internacional, mantiene acuerdos comerciales con marcas de lujo y grandes compañías globales. Precisamente por eso, su equipo legal sostiene que cualquier asociación comercial no autorizada puede afectar al valor económico y a la exclusividad de su imagen pública.

Aunque Samsung insiste en que está dispuesta a resolver el conflicto de forma constructiva, el procedimiento judicial ya amenaza con convertirse en uno de los casos más mediáticos del año en la industria del entretenimiento y la tecnología. Si los tribunales terminan dando la razón a la cantante, el fallo podría endurecer las exigencias legales para las campañas publicitarias de grandes compañías en todo el mundo.