El SEPE ofrecerá orientación y formación gratuita a jóvenes en la feria JOBarcelona 2026

Si andas buscando curro, el SEPE llevará orientación laboral gratuita a JOBarcelona 2026. La feria se celebra los próximos 18 y 19 de noviembre en La Farga de L’Hospitalet y, además de empresas con ofertas reales, vas a encontrar un stand del Servicio Público de Empleo Estatal con asesores, talleres y revisión de currículums. Vamos por partes: aquí te cuento qué puedes sacar de todo esto sin soltar un euro.

¿Qué te ofrece el SEPE en JOBarcelona 2026?

En el espacio del SEPE habrá orientadores especializados en empleo joven. Traduzco: podrás sentarte con alguien que revise tu CV, te ayude a enfocar tu perfil profesional y te explique qué programas de formación gratuita tienes a tu alcance. Según confirma la propia entidad, también se impartirán microtalleres sobre cómo superar una entrevista de trabajo o cómo moverte en plataformas como LinkedIn o Infojobs.

El plato fuerte es la información sobre Garantía Juvenil (el programa europeo que facilita prácticas y contratación a menores de 30 años). Mucha gente no sabe que puede acceder a contratos en prácticas con bonificaciones para la empresa o a cursos que mejoran su empleabilidad. En el stand te explican, de tú a tú, qué requisitos se piden y cómo darte de alta en el sistema.

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Por qué este encuentro llega en el mejor momento posible

Los datos del INE no engañan: la tasa de paro entre los menores de 25 años sigue por encima del 25% y la precariedad muerde más fuerte en los primeros empleos. Muchas personas de entre 20 y 35 años ni se plantean pedir cita en el SEPE porque creen que solo gestiona prestaciones. No es así. Esta feria es una oportunidad para conocer sus servicios de orientación sin tener que pasar por la oficina de empleo.

Además, noviembre es un mes en el que muchas empresas cierran sus procesos de selección para incorporar a gente en enero. Tener el currículum puesto a punto y algún contacto directo puede marcar la diferencia. El cara a cara con los orientadores te da un plus que el envío masivo de CVs no tiene.

Lo que la experiencia dice: ¿sirven de algo estas ferias?

Vamos a ser francos. Nadie te garantiza un contrato en una mañana, pero las ediciones anteriores de JOBarcelona dejaron datos interesantes. En 2025, más de 4.000 jóvenes pasaron por La Farga y, según la organización, casi el 30% de los asistentes recibió al menos una llamada de seguimiento de las empresas participantes. El SEPE, por su parte, atendió a más de 800 personas en su stand, y muchas de ellas consiguieron plaza en cursos gratuitos que luego facilitaron su inserción laboral.

Mi consejo, tras haberme leído qué ofrecen, es que vayas con los deberes hechos: lleva tu currículum actualizado, piensa qué quieres preguntar y, sobre todo, no tengas vergüenza de acercarte al stand del SEPE. Está pensado precisamente para gente como tú, que lidia con la frustración de buscar piso o el estrés del domingo por la tarde. La orientación que dan es un recurso público que pagamos entre todos, así que úsalo.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: La feria se celebra los días 18 y 19 de noviembre de 2026. El horario es de 10:00 a 19:00 horas ambos días.

La feria se celebra los días 18 y 19 de noviembre de 2026. El horario es de 10:00 a 19:00 horas ambos días. Quién puede acudir: Cualquier joven, especialmente si tienes entre 16 y 35 años y buscas empleo o quieres mejorar tu formación.

Cualquier joven, especialmente si tienes entre 16 y 35 años y buscas empleo o quieres mejorar tu formación. Cuánto cuesta: La entrada y todos los servicios del SEPE son gratuitos. Solo necesitas registrarte previamente en la web oficial de JOBarcelona.

La entrada y todos los servicios del SEPE son gratuitos. Solo necesitas registrarte previamente en la web oficial de JOBarcelona. Dónde se solicita la inscripción: Puedes apuntarte en la página de JOBarcelona de Barcelona Activa. El SEPE también tiene información actualizada en su sección de Garantía Juvenil.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)