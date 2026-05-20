Wanda Nara suelta un zasca a sus críticos: "Es divertido que se molesten"

Wanda Nara tiene el premio en la mano, pero sobre todo tiene la pulla preparada. La respuesta a sus críticos tras el Martín Fierro ya está corriendo por X y tiene ese punto exacto entre elegancia y zasca que tan bien se le da.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un premio discutido, una celebrity que no se calla y una legión de fans y haters en guerra abierta. Esto va a dar para varios días de timeline incendiado.

El premio que nadie esperaba y la pulla que todos están leyendo

Wanda Nara llegó a la gala de los Premios Martín Fierro como una de las nominadas a mejor conductora y se fue con la estatuilla en la mano. El galardón, entregado por APTRA, reabrió un debate que nunca se apaga del todo en Argentina: ¿se premia el talento o la popularidad? Apenas horas después del evento, las críticas empezaron a llenar las redes. Que si no tenía suficiente trayectoria, que si había otros nombres con más ‘peso’ en la categoría, que si todo era un circo mediático. Pero Wanda, acostumbrada a navegar aguas turbulentas, no tardó en responder.

Publicidad

La mediática argentina lanzó un mensaje breve y demoledor en sus redes: ‘Es divertido que se molesten’. Así, sin más. Sin justificaciones, sin pedir disculpas. Un zasca de manual que, en segundos, se convirtió en el nuevo meme de WhatsApp y en la frase más comentada del timeline. La reacción de sus seguidores fue inmediata: unos la aplaudían por no dejarse pisar, otros la acusaban de prepotencia. El plataformazo ya estaba servido.

De fans a haters: ¿por qué tanto revuelo por un Martín Fierro?

La polémica no es nueva. Cada edición de los Martín Fierro deja ganadores discutidos y divisiones en redes, pero muy pocas veces una conductora ha puesto el foco tan rápido sobre sí misma. En 2023, el premio a Yanina Latorre como mejor panelista ya encendió la hoguera. Ahora Wanda lleva el debate a otra escala: no solo gana, sino que se ríe de quienes la critican. El gesto tiene mucho de actitud y poco de estrategia calculada, justo lo que engancha al público joven que hoy consume píldoras de drama en TikTok.

Los grupos de fans se dividen. Por un lado, quienes ven en Wanda a una mujer que se hace respetar en un medio dominado por voces masculinas. Por otro, quienes insisten en que el premio no era suyo y que su respuesta solo alimenta el ‘circo’. Entre medias, los haters aprovechan para hacer leña del árbol caído que, esta vez, ni siquiera está en el suelo.

Más allá del salseo: cuando el premio es solo la excusa para el show

Lo interesante aquí no es quién merecía el Martín Fierro, sino cómo Wanda convierte cualquier lance en una trama de culebrón. Lo lleva en el ADN. Desde sus años como representante de su marido, pasando por su paso por la televisión italiana, hasta los conflictos públicos con su ex, esta mujer ha demostrado que sabe manejar los titulares mejor que nadie. Y ahora, con un simple ‘es divertido que se molesten’, le ha dado a la gala una repercusión que ni la propia APTRA habría soñado.

La jugada es redonda. Mientras los críticos se desgañitan, ella ya está pensando en su próximo proyecto. Y el público, fiel a su papel, seguirá debatiendo si fue un premio justo o un golpe de suerte, alimentando un ciclo que no se rompe porque a todos nos gusta un buen salseo. Eso sí, que nadie espere que Wanda se disculpe. No va en el personaje.

El chisme en 3 claves (TL;DR)