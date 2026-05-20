Mercadona vende un 20 % más por tienda en Portugal y te contamos por qué

Te has preguntado alguna vez por qué Mercadona está triunfando de una manera tan bestia al otro lado de la raya. Pues nosotros tenemos la respuesta: en Portugal, cada tienda factura de media un 20 % más que las españolas. El dato, recogido por Directo al Paladar, nos ha dejado con la ceja levantada y el boli corriendo para contártelo antes que nadie. Vamos al lío.

El secreto está en los frescos (y en la competencia que no está)

Lo primero que salta a la vista es el mostrador de charcutería y pescadería. Mercadona ha apostado fuerte por el producto fresco local en Portugal: bacalao del Atlántico, quesos de la Serra da Estrela y una sección de horno con pan a la portuguesa que aquí no se ve ni de lejos. Esa obsesión por el surtido de proximidad ha calado entre los vecinos, que ya no miran tanto el precio como el producto. Y eso, en los lineales, se traduce en más pasta al final del día.

Los datos hablan: un 20 % más de caja por tienda

Según las cifras que ha publicado Directo al Paladar, la compañía presidida por Juan Roig factura de media un 20 % más en cada uno de sus supermercados lusos que en sus homólogos españoles. No hablamos de una tienda aislada ni de un mes excepcional: el crecimiento es sostenido desde que aterrizaron en 2019 y ya han superado las 60 aperturas. La densidad de clientes es mayor y el ticket medio también. Algo están haciendo bien.

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¿Se notará en España? Esto es lo que ya está pasando

Aquí empieza lo bueno. Mercadona lleva años probando ideas en Portugal que luego, con mimos, traslada a casa. Ya lo hizo con algunas referencias de la sección de listo para comer y con el rediseño de las tiendas más amplias que vimos en 2025. Ahora, con el tirón de los frescos y la gestión del lineal que tanto gusta al otro lado, no sería raro que algún directivo esté pensando en traer ese “toque portugués” a media España. La fórmula no es magia: adaptación al barrio, surtido de kilómetro cero y cero competidores que planten cara con la misma contundencia.

🛒 Directo al grano

El dato: Mercadona vende un 20 % más por tienda en Portugal. La clave: mucha presencia de producto fresco local, menos rivales directos y una fidelidad del cliente que en España aún no han logrado replicar del todo. No hay chollo en el lineal, pero sí una lección de negocio que nos toca de cerca si eres de los que pisan Mercadona cada semana.