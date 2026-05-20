La verdad del 'Día sin IVA' de MediaMarkt y las quejas de los consumidores: "Ya está bien de engaños, nos toman por tontos"

Hasta este martes a las 9 de la mañana, MediaMarkt se encontraba realizando nuevamente un periodo de su famosa campaña 'Día sin IVA'. Estas promociones de la cadena de establecimientos de productos de electrónica de consumo llevan años bajo sospecha de los propios consumidores, organizaciones de consumidores y autoridades de Consumo.

Miles de usuarios comparan precios antes, durante y después de estas campañas para ver dónde está el truco. Y lo cierto es que, a medida que se repiten episodios de vaivenes repentinos de precios y se llega al punto de ver expedientes sancionadores en promociones y tiendas similares, el malestar acaba generando un problema de reputación para la cadena alemana en España.

Además, a menudo se produce confusión en la compra vía web por la cantidad de artículos que se procesan a través de vendedores externos y no de MediaMarkt, provocando que las promociones de la tienda no se apliquen y se lleguen a ver desbarajustes de precios... e incluso a tiendas externas vendiendo un artículo con un precio base más barato que incluso el de MediaMarkt rebajado.

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Subidas de precio previas y supuestas falsas ofertas

Fuera de ello, el patrón que describen numerosas quejas es similar: determinados productos suben de precio poco antes del 'Día sin IVA' y, una vez aplicada la supuesta rebaja, quedan prácticamente igual o incluso más caros que días antes de la campaña; e incluso que poco después, cuando la promoción ha terminado.

Sin ir más lejos, en esta última campaña de mayo, una usuaria ha documentado con fotografías cómo el precio de una placa de inducción de la marca Teka estaba a 309 euros la semana anterior a la promoción del 'Día sin IVA'. Con ella aplicada, el coste se quedaba en 346, es decir, 37 euros más pese a estar bajo la sonada promoción.

Cambio de precio de una placa de inducción en MediaMarkt antes y durante la promoción del 'Día sin IVA' | Fuente: @maryjavi1998

Preguntada sobre el suceso, MediaMarkt ha explicado que el precio anterior correspondía a su campaña de Renove y que, además, "en la tienda en concreto había un precio local con descuento al tratarse de un producto de stock antiguo". ¿El problema? Que la semana pasada el precio base sobre el que se hacía el descuento era de 354 euros, mientras que el precio base sobre el que se aplicaba el del 'Día sin IVA' solo unos días después era de 419.

Desde la compañía lo justifican asegurando que "una vez finaliza la campaña, el precio se reposiciona en función del mercado", algo que no convence a los usuarios.

Otro consumidor, Miguel Ángel, señala el caso del smartphone Xiaomi 17, que tenía el mismo precio durante la promoción del 'Día sin IVA' que tras finalizar la misma, aunque en el momento de escribir estas líneas ya figura en la web con el precio base.

Para poner otro ejemplo, un usuario también nos ha relatado el caso de la rebaja del teléfono POCO X8 Pro Max, que durante el 'Día sin IVA' se encontraba a 502,98 euros en tienda y solo unos días antes, el 14 de mayo, se podía adquirir en MediaMarkt por 459,98 euros. "Ya está bien de engaños", comenta.

Consumo ya ha castigado a MediaMarkt y otras cadenas en el pasado

A lo largo de los años, FACUA y otras asociaciones han documentado casos en los que el descuento anunciado se sostenía sobre un precio anterior inflado, una práctica que la normativa castiga cuando se utiliza para simular rebajas inexistentes.

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Y es verdad que, al menos en el terreno de las grandes campañas, la Administración ha empezado a reaccionar con contundencia. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 hizo público en 2025 que había multado con 350.000 euros a siete grandes empresas, entre ellas MediaMarkt, Carrefour y PC Componentes, por subir los precios antes del Black Friday 2023 para luego "rebajarlos" hasta el nivel original durante la promoción, configurando así descuentos falsos. La información oficial detallaba que se trataba de prácticas engañosas reiteradas, detectadas tras monitorizar los precios durante semanas.

No es un episodio aislado. Ya en campañas anteriores, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y FACUA habían señalado a MediaMarkt por irregularidades en promociones como el Black Friday, denunciando que una parte de las supuestas gangas no eran tales cuando se comparaban con el historial reciente de precios.

FACUA-Consumidores en Acción también denunció en 2024 a MediaMarkt por usar dispositivos Apple como reclamo en su 'Día sin IVA' pese a que no les aplica el descuento.

La misma organización ha venido advirtiendo de un patrón de fuerte publicidad, condiciones complejas y una rebaja efectiva mucho menor de la sugerida. Incluso Rubén Sánchez, secretario general de la asociación de consumidores, ya señalaba a MediaMarkt en 2020 por una promoción en la que hacían un descuento directo de 100 euros al gastar 500 y encontrarse la desagradable sorpresa de que una televisión LG pasó de 629 a 749 euros en solo unas horas coincidiendo con el inicio de la campaña.

Histórico de precio de un móvil Xiaomi en MediaMarkt, subiendo y bajando repentinamente | Fuente: PrecioReal.com

Si nos vamos más atrás, por ejemplo a 2015, la OCU ya acusó a la compañía de incumplir las normas al anunciar rebajas que no se correspondían con el precio real aplicado los días previos.

El truco del 'Día sin IVA': el impuesto nunca desaparece

De hecho, incluso autoridades autonómicas también han tomado posición. En 2022, la Dirección General de Consumo de Baleares advirtió de las trampas recurrentes en los llamados "días sin IVA" (no solo de MediaMarkt), recordando que es ilegal anunciar una eliminación del impuesto cuando en realidad no se está dejando de repercutir el IVA al consumidor, sino aplicando una rebaja comercial que la empresa decide unilateralmente.

Y es que, a pesar del nombre, el impuesto sobre el valor añadido no desaparece. MediaMarkt y cualquier otro comercio está obligado por ley a repercutir el IVA en todas sus ventas y a ingresarlo a Hacienda. Lo que hace la empresa es aplicar un descuento comercial que intenta emular el efecto de comprar un producto sin IVA, pero el cálculo y la comunicación rara vez son transparentes.

Por eso el truco es curioso. Un producto que cuesta 121 euros con IVA incluido tiene un precio base de 100 euros y un 21 % de IVA (21 euros). Si la tienda realmente eliminara el IVA para el cliente, debería venderlo a 100 euros. Sin embargo, en muchas campañas el gancho publicitario hace pensar en una rebaja del 21 % como si se quitara el IVA sobre el precio final, cuando en realidad se aplica un descuento que suele rondar el 17-18 % sobre el PVP con impuestos, porque el descuento es sobre el precio sin impuestos. Es decir, el producto no baja de 121 a 100, sino a una cifra superior, lo que se traduce en un ahorro menor del que podrías pensar.

Por todo el revuelo que generan este tipo de prácticas, algunos consumidores han optado por andar ojo avizor en cada campaña comparando precios semanas antes, usando comparadores históricos y posponiendo las compras a momentos en los que no hay campañas aparentemente agresivas.

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Y es que, con solo un vistazo en ciertos comparadores de precios accesibles en internet, podemos ver cómo un buen puñado de productos tienen su precio más bajo en periodos que no corresponden con grandes promociones como el 'Día sin IVA' de MediaMarkt.

En cualquier caso, el consejo que repiten tanto organizaciones de consumidores como expertos en finanzas personales es desconfiar de los grandes rótulos, fijarse en el precio real antes y después de la campaña y, sobre todo, no dejarse arrastrar por la urgencia artificial que generan eslóganes que invitan a comprar con urgencia.