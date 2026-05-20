Tendremos State of Play en junio de 2026: Sony confirma un evento con Marvel's Wolverine y más

Sony acaba de soltar la fecha del próximo State of Play y viene cargado: 2 de junio, más de una hora de directo, y la promesa de ver a Insomniac enseñando por fin lo que llevan años cocinando con Marvel's Wolverine.

No es un State of Play cualquiera: es la oportunidad de PlayStation de recordarnos por qué su consola sigue siendo el lugar donde pasan las cosas. La compañía ha confirmado el evento en su blog oficial y ha puesto a Wolverine como cabeza de cartel. Y con razón.

Wolverine, lo gordo del menú

Desde aquel teaser de 2021 con Logan apurando un whisky en un bar cutre, no habíamos vuelto a ver nada del juego. Insomniac, los mismos que nos dejaron con la boca abierta con los dos Spider-Man, llevan trabajando en silencio. El listón está altísimo y la comunidad espera un gameplay que demuestre que han entendido la esencia salvaje del personaje, no solo otra película interactiva.

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La demo que se mostrará, según las filtraciones, podría ser un nivel vertical en Madripur con el traje clásico. No está confirmado, pero las pistas de los insiders apuntan a que veremos algo muy parecido a un combate en tiempo real, con regeneración dinámica y un sistema de daños que haga que cada garra se sienta. La idea es que sea la estrella del show y que nadie pueda pensar en otra cosa durante al menos 48 horas.

Qué más puede enseñar Sony

Un State of Play de más de 60 minutos no se llena solo con un mutante cabreado. Se rumorea que God of War podría tener nuevo tráiler (quizá de ese spin-off con Atreus del que tanto se habla), y no sería raro ver un adelanto del próximo Horizon, una IP nueva de alguno de los estudios recién comprados, o incluso algún remaster gordo para sacar tajada del catálogo clásico. La gorra de Nathan Drake suena, y fuerte.

El detalle clave es que Sony necesita alegrías. El catálogo first party de los últimos meses ha estado seco, y aunque las ventas de la consola van bien, la percepción de que 'no hay juegos' se pega como un chicle. Este evento es su baza para cambiar el relato de aquí al verano.

Por qué este State of Play huele a intento de remontada

Sony sabe que lleva meses aguantando la respiración. Las adquisiciones de Microsoft, el bombazo de Starfield el año pasado y la sensación de que la competencia se ha movido más rápido en el terreno del Game Pass han hecho mella. Aquí la lectura es clara: o sacan artillería pesada o la narrativa se les escapa.

El precedente más cercano es el State of Play de septiembre de 2025, que se saldó con un 'meh' general y críticas por la falta de ritmo. Desde entonces la propia comunidad ha ido recopilando decepciones en Reddit y YouTube, y los comentarios en las redes oficiales no perdonan. Para que este evento funcione, no basta con enseñar gameplay de Wolverine, hace falta un golpe en la mesa con fecha de lanzamiento y algún 'one more thing' que nos deje pegados al asiento.

Insomniac tiene la presión de repetir la magia, y aunque en la redacción apostamos a que lo consiguen, hay un runrún de fondo: si el juego no sale este año, la expectativa se convierte en frustración. Y en esta industria, una promesa sin fecha es un meme esperando a nacer.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Wolverine solo ya justifica mover la agenda, pero llevamos demasiado tiempo esperando y cualquier tropiezo dolería. Si hay fecha de lanzamiento y algún otro bombazo, hablamos del mejor State of Play en años; si solo es un gameplay bonito sin plazos, el hype se desinfla rápido.

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El resumen para vagos (TL;DR)