Android 17 Continue On: la copia del Handoff de Apple para pasar tareas entre móvil y tablet

Google ha decidido que ya iba siendo hora de copiar (perdón, inspirarse) en una de esas funciones que más rabia da no tener si vienes de un iPhone. Se llama Continue On y es el Handoff de Android 17, justo lo que necesitabas para dejar de enviarte correos a ti mismo con enlaces o capturas de pantalla del móvil a la tablet.

Un meneo a la multitarea: cómo funciona Continue On

La idea es simple y viene directamente del playbook de Cupertino: empiezas a mirar vuelos en Chrome desde el móvil y, al coger la tablet, te aparece un icono en la barra de tareas que abre exactamente la misma página. Sin compartir, sin historial, sin malabares. Google lo ha activado de momento solo entre móviles y tablets Android (y viceversa), con soporte nativo en Chrome, Documentos, Hojas de cálculo y Gmail. La beta 3 de Android 17 ya incluye la función y, según las pruebas que hemos visto, la latencia es prácticamente imperceptible.

De hecho, la compañía lo define como un flujo “bidireccional”: un móvil puede enviar contenido a una tablet, pero también recibirlo. Es decir, si estabas editando un documento en la tablet y te marchas, puedes seguir desde el móvil sin perder ni una coma.

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La letra pequeña: lo que no podrás hacer (todavía)

Aquí empieza el pero. Apple tiene años de ventaja y su Handoff cubre más terreno: copiar texto en un dispositivo y pegarlo en otro, abrir apps que no son solo las de Google, o continuar tareas con el Mac de forma casi mágica. Continue On llega con la pata coja: no hay portapapeles compartido, no hay integración con ordenadores (aunque Google dice que “el soporte para PC se está explorando”) y la lista de apps compatibles es, de momento, poco más que la suite ofimática de la gran G y el navegador. Eso sí, la compañía ha abierto una API para que desarrolladores externos se sumen, así que la cosa puede cambiar rápido.

Vamos, que por ahora es un Handoff vitaminado pero sin esteroides. La buena noticia es que funciona desde la beta 3 en una infinidad de marcas —Pixel, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus, Nothing—, así que no será un juguete exclusivo para los Pixel.

¿Nos acerca esto al ecosistema soñado o es solo postureo?

Si tienes una tablet Android y un móvil del mismo ecosistema, Continue On es un avance que huele a “ya tocaba”. La comparación con Apple es inevitable y Google lo sabe, pero al menos ha dejado de hacer la vista gorda a una necesidad real: vivimos rodeados de pantallas y seguimos perdiendo minutos absurdos cada día para pasar información de una a otra. Handoff se integró hace años en macOS, iOS y iPadOS con una fluidez que en el lado de Android solo se conseguía con parches de terceros o apps con cuentagotas.

El hecho de que Google haya puesto el foco en la experiencia multidispositivo —sin exigir hardware propio ni forzar a comprar un Chromebook— sugiere que la estrategia ya no es “que cada aparato vaya a su bola”. Veremos si el soporte para portátiles y sobremesa llega antes de Android 18 o si, como en otras promesas, se queda en una diapositiva del Google I/O del año que viene.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La función es útil, está bien implementada y la compatibilidad con marcas es generosa, pero le falta el portapapeles universal y la integración con PC para ser un “Handoff killer”. Si llega en la versión estable sin bugs, se va a convertir en ese gesto que te ahorra cinco minutos al día —y eso, multiplicado por semanas, es más valioso de lo que parece.

El resumen para vagos (TL;DR)