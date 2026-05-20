'El señor de las moscas' se convierte en serie y llega a Movistar+ para cambiar las reglas

Tenemos nueva obsesión seriéfila y se llama El señor de las moscas. Sí, la BBC ha hecho lo que parecía imposible: adaptar el clásico de William Golding a la televisión por primera vez, y el resultado ya está disponible en Movistar+. Cuatro episodios que, si te gustó Adolescencia, te van a remover por dentro de la misma manera, pero con un escenario muy distinto: una isla perdida llena de niños intentando no matarse entre ellos.

De Adolescencia a una isla sin ley: el salto de Jack Thorne

Aquí hay que parar un segundo porque el nombre propio es Jack Thorne. Es el coautor de Adolescencia, la serie que nos tuvo a todos pegados al sofá analizando la masculinidad tóxica digital. Ahora, en lugar de habitaciones de adolescentes, Thorne se lleva a una treintena de niños británicos a una isla tropical tras un accidente de avión durante la Segunda Guerra Mundial.

El drama está servido: dos formas de liderazgo se enfrentan sin tregua. Por un lado, la razón, las normas y proteger al más débil. Por el otro, la diversión, el individualismo y el “aquí mando yo”. O lo que es lo mismo: civilización contra barbarie. Y ojo, que 70 años después de la publicación del libro, el subtexto se ha vuelto tan rabiosamente actual que da miedo. Polarización, líderes cargados de testosterona, la promesa de pasarlo bien a costa de todo... Suena demasiado familiar.

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Thorne ha contado que leyó la novela de pequeño y la vio en blanco y negro. Al releerla de adulto descubrió un Jack mucho más complejo que el simple villano. Por eso, cuando le preguntaron qué libro adaptaría, no lo dudó. Y aquí estamos, con una serie en la que cada episodio se centra en un protagonista distinto mientras la historia avanza.

Cuatro episodios, cuatro miradas y una barbarie que se repite

La estructura es uno de sus grandes aciertos. Si el libro iba saltando de cabeza en cabeza, aquí cada capítulo se clava en uno de los chicos principales: Ralph, Piggy, Simon y el propio Jack. Eso permite explorar la masculinidad como un prisma, no como un tópico. “La masculinidad es un prisma y necesitamos todos sus colores”, ha soltado Thorne a Esquire. Y se nota.

El subtexto gay de Simon está tratado con una sensibilidad que no chirría, y el personaje de Piggy —gafas, asma, sobrepeso— es el gran damnificado y también el espejo del propio guionista. Thorne arrastra desde joven una urticaria alérgica incapacitante y ha hablado abiertamente de su reciente diagnóstico de autismo, así que no sorprende que este Piggy tenga una humanidad que se te clava en el estómago.

Los cuatro actores principales —David McKenna, Lox Pratt, Winston Sawyers e Ike Talbut— son debutantes seleccionados en un casting bestial a cargo de Nina Gold, la misma que dio con Owen Cooper para Adolescencia. El dato de que son casi todos niños sin experiencia y que se fueron a rodar a Malasia con monzones y humedad extrema explica por qué la serie transpira verdad. Sudor, miedo, camaradería. Todo real.

El truco visual que te va a dejar con la boca abierta (y no es CGI)

Aquí es donde la serie se pone elegante. Gran parte de la acción transcurre de noche, pero los niños no podían rodar más allá de las seis de la tarde por ley. ¿Solución? Filtros infrarrojos. El director Marc Munden los usó para crear una iluminación surrealista que convierte la vegetación en un cuadro inquieto. Los colores no son de este planeta y eso te genera un desasosiego constante que funciona mejor que cualquier susto.

Y la música, agárrate. Cristobal Tapia de Veer (The White Lotus), Hans Zimmer y Kara Talve firman una banda sonora que mezclan con fragmentos de la ópera Peter Grimes. Es una experiencia sensorial que te agarra por dentro y no te suelta. Vamos, que ponerla en casa con el volumen justito no le hace justicia. Auriculares puestos y a dejarse llevar.

La serie ya está en Movistar+ tras su paso por la BBC y, aunque no te hayas leído el libro, funciona como un thriller psicológico sobre lo peor que podemos llegar a ser. La pregunta que planea sobre los cuatro episodios es incómoda: ¿cuántas veces, delante de un líder que promete jarana, hemos dejado de alzar la voz? Yo, después del tercer capítulo, he tenido que parar para procesar.

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