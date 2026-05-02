Risto Mejide deja Got Talent y suelta el motivo real

Risto Mejide se baja de Got Talent después de una década en la silla del jurado y suelta el motivo real, sin filtro. Y sí, la frase duele un poquito.

El publicista lo confirmó en una entrevista con motivo de su último programa como juez del talent de Telecinco: tras casi 20 años juzgando a otros seres humanos en televisión, ya no se siente cómodo haciéndolo. Punto. Sin polémica con la cadena, sin guerra de sueldos, sin culebrón. Solo un cambio de chip personal que, viniendo de quien viene, sorprende.

Qué ha dicho exactamente Risto y por qué pesa tanto

La cita es la que está corriendo desde anoche: 'ya no me siento tan cómodo juzgando a otro ser humano'. Lo dijo a 20Minutos justo antes de grabar su despedida del formato, y la frase ha volado por X en cuestión de horas. Tiene su gracia, porque hablamos del tipo que construyó su marca personal sobre el zasca afilado en Operación Triunfo, los botones rojos en directo y los monólogos demoledores en Chester.

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Risto entró en Got Talent en 2016 y ha sido la cara fija del jurado durante diez ediciones. Antes ya había pasado por OT (2008), Factor X y otros formatos de búsqueda de talento. La cuenta total que él mismo hace son casi dos décadas dedicadas a sentarse delante de gente que sale a actuar y darle una nota. Tela.

El motivo que da no es ni un divorcio con la productora ni un fichaje secreto por otra cadena. Es más profundo y más interesante: dice que el ejercicio de juzgar le pesa distinto a los 50 que a los 30. Habrá quien lo lea como una pose, y habrá quien lo entienda. Yo me quedo con lo segundo.

Lo que deja en el aire: ¿quién hereda la silla y qué hace ahora él?

Aquí empieza el verdadero salseo de cadena. Got Talent es uno de los formatos más rentables de Mediaset España en prime time, y perder a su jurado-estrella obliga a recolocar fichas. La cadena aún no ha confirmado sustituto oficial, aunque el rumor en los pasillos apunta a una cara de la propia casa. Veremos.

De Risto se sabe que sigue al frente de Viajando con Chester y que tiene varios proyectos personales fuera de plató, incluido el universo podcast donde lleva tiempo metiendo cabeza. Cosas que pasan en 2026: el formato talent show no es ya el centro del entretenimiento, y un perfil como el suyo encuentra más recorrido en formatos largos de conversación que en juzgar a una contorsionista de 14 años durante 90 segundos.

Detalle que casi nadie está comentando: la marcha llega justo cuando los talent shows clásicos atraviesan su momento más raro. OT resucitó en Prime Video con éxito, La Voz sigue dando guerra en Antena 3, pero el género ya no manda en la conversación digital como antes. Compite con realities de convivencia, con creadores de TikTok y con la Kings League. La era dorada del juez con botón quedó atrás.

El precedente que pone esto en contexto

No es la primera vez que un rostro icónico de un talent decide bajarse por desgaste emocional con el formato y no por dinero. Simon Cowell, padre del género moderno y referente confeso de Risto, ya había hablado en su momento de la fatiga de juzgar y llegó a recortar drásticamente sus apariciones en America's Got Talent y Britain's Got Talent. La industria está aprendiendo, despacio, que el rol de juez televisivo erosiona, y que veinte años dando notas a desconocidos en horario de máxima audiencia tienen un coste que no aparece en el contrato.

La pregunta interesante no es quién ocupa su butaca a partir de la próxima edición. Es si Risto, fuera del formato, conserva ese filo que lo hizo imprescindible o si descubrimos que el personaje necesitaba el plató tanto como el plató lo necesitaba a él. Los próximos meses lo dirán.

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Mientras tanto, esta noche se cierra una etapa que marcó el prime time español. Y eso, guste más o menos su estilo, merece reconocimiento.

El chisme en 3 claves (TL;DR)