El dardo de Taylor Frankie Paul a Mikayla Matthews que deja a 'Mormon Wives' al borde del colapso

Taylor Frankie Paul ha explotado. Y no metafóricamente. La estrella de The Secret Lives of Mormon Wives ha soltado un dardo envenenado contra su compañera Mikayla Matthews que deja el reality al borde del colapso total. Si creías que el drama entre amas de casa de Utah era intenso, agárrate, porque esto se acaba de poner al nivel de un ajuste de cuentas en prime time.

Qué ha pasado para que Taylor se haya puesto así

El polvorín se encendió el sábado, cuando Mikayla Matthews decidió marcar distancias con una publicación en sus historias de Instagram. Habló de poner 'límites saludables' con Taylor Frankie Paul y utilizó una analogía muy poco sutil: comparó la relación de su compañera con Dakota Mortensen con una persona que usa una crema que le da sarpullido a propósito, sabiendo que le hace daño, y aun así pide compasión. La crítica, aunque envuelta en lenguaje terapéutico, era un misil en toda regla: venía a decir que Taylor es responsable de perpetuar su propio ciclo tóxico.

Mikayla remató su alegato dejando claro que no iba a 'permitir comportamientos pobres o peligrosos', especialmente cuando hay niños de por medio. 'No puedes salvar a alguien que no quiere participar en su propio rescate', sentenció. Una frase que, en el contexto de un reality, es dinamita pura.

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La respuesta de Taylor: 'Me está pateando cuando estoy en el suelo'

Taylor no se mordió la lengua ni un segundo. Acusó a Mikayla de ser 'el epítome de alguien que esperaba mi caída' y soltó la frase que ya es tendencia: 'No solo la ha visto, sino que claramente me está pateando'. Pero no se quedó ahí. En un post del Día de la Madre que ya es historia del salseo televisivo, Taylor fue aún más allá.

'Es el Día de la Madre, así que diré lo que me dé la gana', arrancó. Luego, llamó a Mikayla 'amiga serpiente' y lanzó preguntas que hielan la sangre: '¿Has visto la audiencia? ¿Has visto los moretones? ¿Te han golpeado estando embarazada?'. Se refería al reciente escándalo que paralizó la producción de la quinta temporada. Taylor asegura que Mikayla la ignoró dos veces y que ni siquiera se molestó en llamarla para conocer su versión antes de publicar su 'límite' público. 'Eso es lo que hace un enemigo', remató.

Por qué este beef es diferente a cualquier otro drama del reality

Aquí no estamos ante una simple pelea de egos por protagonismo en cámara. Este enfrentamiento arrastra el peso de una situación extrademasiadamente densa: el arresto por violencia doméstica que rodea a Taylor y Dakota, y que ya obligó a pausar el rodaje. Cuando Mikayla habla de 'no permitir comportamientos peligrosos', el subtexto es atómico. Taylor, a su manera, está contraatacando con una vulnerabilidad feroz que deja al espectador sin aliento. Esto ya no va de quién se sienta en primera fila en la reunión, va de traumas reales ventilados en Instagram, con una franqueza que incomoda hasta al más fanático del culebrón ajeno.

Mikayla, por su parte, respondió a las críticas sobre la 'mala fecha' del post con otra pulla: '¿Qué es raro es cómo el problema se convirtió de repente en el momento, y no en el comportamiento real'. Y añadió que no sabía que 'la responsabilidad se volvía tabú en vacaciones'. Vamos, que ninguna de las dos va a dar su brazo a torcer. La pregunta que queda en el aire es si Hulu es capaz de grabar con estas dos en el mismo plató sin que se monte una tercera guerra mundial. Lo que está claro es que el drama de 'Mormon Wives' está dando más salseo que nunca.

El chisme en 3 claves (TL;DR)