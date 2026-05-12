8 recetas airfryer fáciles para cuando no tienes ganas de cocinar (y quedan de lujo)

Has tenido un día de esos en que llegas a casa y lo último que te apetece es encender la vitro. Pides algo por teléfono y la cartera se resiente. Pero, ¿y si te digo que la freidora de aire te salva la cena en 15 minutos y casi sin manchar? Pues sí, es un puntazo.

Patatas y verduras asadas que parecen de brasa… con un toque mágico

Lo más probable es que tengas un par de patatas en la despensa. Córtalas en gajos o cubos, lávalas para quitar el almidón y sécalas muy bien. Un chorrito de aceite de oliva, pimentón molido y directas al cestillo: 18 minutos a 200 °C. Quedan tiernas por dentro y firmes por fuera, que es justo lo que buscas. La pereza no es excusa cuando el electrodoméstico hace todo el trabajo.

Con las verduras la historia es idéntica. Brócoli, zanahoria, espárragos… los troceas, los sazonas a tu gusto y en solo 10 minutos tienes una guarnición con sabor a brasa que pide a gritos un chorro de limón. Es una locura lo bien que funciona.

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Pollo crujiente y pescado jugoso: la proteína se hace sola

Si te gusta el pollo frito pero te da pereza el aceite, esta versión en airfryer te encantará. Pasa tiras de pechuga por pan rallado o por copos de maíz triturados (ese truco te da un extra de crujiente) y programa 12 minutos. Dorado por fuera, jugoso por dentro y sin la pesadez de la fritura.

El pescado, que suele romperse en la sartén al voltearlo, aquí se convierte en un aliado descomplicado. Pon un filete de salmón o merluza con la piel hacia abajo y deja que la máquina haga magia durante 10 minutos. La piel queda crujiente y la carne en su punto, lista para una cena ligera y rápida.

El truco de los bocados calientes y cómo estirar lo que te sobró

Cuando el hambre aprieta y el tiempo es oro, las mini pizzas son el recurso estrella. Usa pan de molde o pan pita como base, unta salsa de tomate, añade queso y los vegetales que tengas a mano. Cuatro minutos bastan para que todo se funda y se ponga crujiente. Igual de rápido son los champiñones rellenos: quitas el tallo, rellenas con queso crema, jamón o restos de un guiso, y en diez minutos se convierten en un bocado meloso que parece de restaurante.

Y aquí viene mi perdición favorita: las legumbres tostadas. Abre un bote de garbanzos cocidos, enjuágalos, sécalos a conciencia, espolvorea curry o ajo en polvo y 15 minutos en la freidora. Pasan de ser una lata olvidada a un picoteo crujiente adictivo. Con un puñado alegras cualquier ensalada o te montas una cena de picoteo mejor que muchas bolsas industriales.

Si te sobraron croquetas o empanadillas de otra comida, solo necesitas dos minutos para devolverles la vida. El aire caliente elimina el exceso de humedad y las deja como recién hechas, nada que ver con el microondas guarro de textura gomosa.

Después de probar muchas recetas que prometen ser fáciles y acaban siendo un desastre, estas sí están a prueba de torpes. No hace falta un robot de 500 euros: cualquier airfryer básica cumple. La clave está en no llenar el cestillo hasta arriba y en secar bien los alimentos antes de meterlos — parece una tontería pero marca la diferencia. Dale una oportunidad la próxima vez que llegues derrotado a casa.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: entre 4 y 18 minutos según la receta. Nivel de dificultad: fácil incluso para manos de trapo. Un consejo extra: seca los ingredientes con papel de cocina como si no hubiera un mañana, así el aire circula y todo queda crujiente de verdad.