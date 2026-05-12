"Me apetece": Con mucha pasión y sin remordimientos, llegó el primer encuentro sexual a 'La isla de las tentaciones 10'

Ha llegado la esperada primera noche de sexo a 'La isla de las tentaciones 10'. Una emisión de castigos por normas incumplidas y de un avance que promete dejar a todos los espectadores sin palabras en 'La isla de las tentaciones'. No todos los participantes han caído ante los encantos de los solteros desde el primer momento. Existen excepciones notables que demuestran cierta contención en las villas.

Por ejemplo, David y Alba, quienes son los últimos en incorporarse a la convivencia, todavía no logran adaptarse por completo a la rutina de la casa y sus pensamientos siguen anclados el uno en el otro. Asimismo, Mar y Christian empiezan a interactuar de forma más abierta con sus compañeros de residencia, aunque mantienen una postura firme y no han cruzado las líneas rojas establecidas con sus respectivas parejas.

Sin embargo, las normas del formato son estrictas y saltárselas tiene consecuencias directas. Recordarás que Mar, Atamán y Christian decidieron fugarse de la villa recientemente. La organización de 'La isla de las tentaciones 10' no pasó por alto este comportamiento.

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La presentadora Sandra Barneda reunió a los infractores para comunicarles una sanción que, aunque no resultó dolorosa físicamente, buscaba un impacto psicológico: “Vais a guardar todos los objetos que os conectan con la pareja para vivir la experiencia sin apoyo emocional, para hacer efectiva la separación que os saltasteis”. Los tres participantes acataron la orden sin protestar.

El límite sobrepasado de Leila en 'La isla de las tentaciones 10'

El límite sobrepasado de Leila en 'La isla de las tentaciones 10' | Fuente: Telecinco

El verdadero terremoto de esta emisión de 'La isla de las tentaciones 10' llegó con Leila. La concursante canaria decidió dejar atrás cualquier tipo de restricción y protagonizó la primera noche de sexo de la temporada junto al soltero David. Tras este encuentro íntimo, ella misma analizó la situación con total sinceridad ante las cámaras, reconociendo el importante paso que acababa de dar: “He pasado todos los límites, pero con él me siento bien y cómoda. Me apetece”.

La química física entre ambos no se detuvo en esa primera ocasión. Al llegar la noche siguiente, la escena de intimidad se repitió en la misma habitación. Leila demostró tener muy claras sus intenciones y justificó la situación generada bajo las sábanas con naturalidad. La participante reflexionó sobre la atracción evidente que siente por el tentador y sentenció: “Es inevitable estar en una cama con la persona que te gusta y no subir la temperatura”.

La reacción de Atamán revoluciona 'La isla de las tentaciones 10'

La reacción de Atamán revoluciona 'La isla de las tentaciones 10' | Fuente: Telecinco

Mientras Leila daba rienda suelta a la pasión, su novio Atamán vivía su propio proceso emocional en Villa Montaña. El joven canario llegó al programa de Telecinco con la intención de demostrar la solidez de su relación, pero visualizar a Leila besando a David Vaquero en la hoguera lo dejó completamente desolado. A partir de ese doloroso instante, Atamán cambió su estrategia y comenzó a estrechar lazos con Claudia.

El acercamiento se hizo evidente durante un baño en el jacuzzi: “No quiero ir demasiado rápido, pero me gusta fluir y ver qué surge”. Esa misma jornada, la complicidad fue en aumento. Terminaron tumbados juntos en un sofá cercano a la piscina y protagonizaron un apasionado beso, convirtiendo a Atamán en el primero de su villa en caer en la infidelidad.

Cuando su compañero Christian acudió a la habitación para interesarse por su estado anímico, el canario le quitó hierro al asunto y justificó su comportamiento comparándolo con el de su novia: “No me quiero rayar. Me di un beso, tampoco es que haya estado liándome por toda la casa como ha hecho mi novia”.

La mañana siguiente, Claudia confesó que sentía cierta extrañeza por la situación, pero Atamán reafirmó que no sentía arrepentimiento alguno. El punto álgido para él en esta emisión de 'La isla de las tentaciones 10' ocurrió cuando Sandra Barneda le llevó un mensaje en vídeo de su abuela. La mujer, visiblemente decepcionada de Leila, le aconsejaba a su nieto que hiciera lo que quisiera y que tuviera las relaciones que necesitara, dado que su pareja ya le había fallado previamente.

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La reacción del joven fue de alivio inmediato al escucharla: “Qué heavy, lo necesitaba”. Tras este impulso familiar, invitó a Claudia a su habitación, donde volvieron a besarse. Él intentó restar importancia al encuentro explicando a las cámaras que: “No hemos pasado límites, pero ha habido algún movimiento extraño por ahí”. Por su parte, Claudia fue mucho más descriptiva y resumió la actitud de su acompañante con una rotunda afirmación: “Salió el monstruo”.

Los arrepentimientos y las dudas inundan 'La isla de las tentaciones 10'

Los arrepentimientos y las dudas inundan 'La isla de tentaciones 10' | Fuente: Telecinco

Por otro lado, la intensa convivencia en 'La isla de las tentaciones 10' sigue generando estragos en el resto de los concursantes. Julia, por ejemplo, permanece recluida gran parte del tiempo en su habitación, incapaz de frenar el llanto por la dura situación que está experimentando. Mientras tanto, su pareja Luis se aproxima peligrosamente al límite con Nieves.

Julia y Amar son los elegidos para estar "desterrados" de su villa 💥



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La historia de Yuli también ha dado un giro muy importante en el transcurso de 'La isla de las tentaciones 10'. Al ver imágenes de Lucas divirtiéndose de forma muy animada con las solteras, Yuli decidió dejarse llevar por Óscar.

Comenzaron compartiendo un inofensivo juego pasándose un hielo y llegaron a besarse interponiendo un dedo. La noche siguiente, la situación avanzó considerablemente cuando se quedaron a solas en el jacuzzi. Allí se rozaron la nariz y finalmente consumaron el beso de forma real. Inmediatamente después, el sentimiento de culpa invadió a la joven, quien manifestó su enorme confusión diciendo: “No entra en mi cabeza que me pueda pasar eso”.

A pesar de ese rechazo inicial y el cargo de conciencia, la atracción pudo más y Yuli continuó besando a su tentador horas más tarde en una hamaca. A la mañana siguiente, intentó asimilar lo ocurrido y aseguró ante sus compañeras que nunca antes en su vida había sido infiel. Reconoció que le dolía profundamente hacer daño a otra persona, pero admitió que, dadas las circunstancias y el entorno, el acercamiento le había resultado completamente inevitable.

Una hoguera decisiva y la espantada futura en 'La isla de las tentaciones 10'

Una hoguera decisiva y la espantada futura en 'La isla de tentaciones 10' | Fuente: Telecinco

La tensión acumulada en los participantes de 'La isla de las tentaciones 10' alcanzó un punto crítico durante la esperada hoguera de los chicos. Atamán, Christian, Luis y David se sentaron frente a Sandra Barneda habiendo sobrepasado ya el ecuador temporal del programa.

El primero en enfrentarse a la temida tablet fue David. Las imágenes mostraron a su novia Alba cantando, bailando y participando en diversos juegos con los solteros, mostrando una actitud muy festiva. Esta simple visión fue suficiente para derrumbar por completo al concursante.

Los tres moods de Villa Deseo 😂❤️



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Completamente roto y entre lágrimas, el joven se adelantó a los acontecimientos imaginando escenarios mucho peores y expresó su angustia con una dura pregunta al aire: “¿Qué voy a ver en la siguiente hoguera?”.