Jessica Bueno da un golpe en la mesa a Isa Pantoja tras su tenso cara a cara en '¡De viernes!'

La noche del viernes nos dejó un careo de los que se repiten en bucle en el timeline. Jessica Bueno e Isa Pantoja se vieron las caras en ¡De viernes! y el ambiente se cortó con cuchillo. Isa acababa de soltar su entrevista más sincera y Jessica entró al plató sin filtros. Lo que prometía ser un cierre de heridas se convirtió en un cruce de reproches que ya es el tema de la semana.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un encontronazo en prime time entre dos figuras televisivas que arrastran meses de gestos sutiles en redes. Esto es gasolina para los grupos de WhatsApp y las cuentas de salseo. Las dos sabían lo que hacían y ninguna quiso ser la primera en bajar la guardia.

Qué ha pasado exactamente en ese cara a cara

Tal y como ha adelantado Diez Minutos, la entrevista de Isa Pantoja en el programa de Telecinco dejó paso a un momento inesperado. La modelo apareció en el plató con una expresión que no engañaba a nadie. No hubo saludo relajado ni sonrisa cómplice. Jessica fue directa a lo que le dolía, sin pelos en la lengua.

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El careo era para saldar cuentas pendientes —historias personales que ambas han arrastrado sin resolver— pero la tensión se mascaba desde el primer segundo. Según relata la publicación, hubo miradas que hablaron más que las palabras y algún silencio que se hizo eterno. Ninguna de las dos salió ilesa de ese plató.

El pasado que las une y las separa

No es la primera vez que sus caminos se cruzan. Ambas comparten círculo social en el universo televisivo y alguna que otra pulla ha volado por las redes. Lo que empezó como un distanciamiento elegante se ha ido enconando entre indirectas, comentarios en directos y likes estratégicos. Los seguidores llevaban semanas oliendo el drama y este careo solo ha confirmado lo que todo el mundo intuyó.

Las cuentas pendientes, según se apunta, vienen de lejos y mezclan lealtades familiares, antiguos encuentros y desencuentros sentimentales. Es de esos piques que nunca explotan hasta que un programa les pone un micro delante.

Por qué medio Twitter está repitiendo el momento

En cuanto el programa terminó, las reacciones se dispararon. El vídeo con los minutos más tensos empezó a circular como la pólvora y las cuentas de salseo se lanzaron a especular sobre quién había ganado el asalto. La gente se dividió en dos bandos en cuestión de minutos.

No hay consenso. Unos aplauden a Jessica por plantar cara sin morderse la lengua; otros creen que Isa evitó el choque con elegancia. El caso es que la clip vale más que mil palabras y cada nueva reproducción suma un matiz distinto a la trifulca.

El botón rojo que han pulsado

En un mundo donde los careos televisivos son oro molido, este en concreto recuerda a otros que ya vimos. Como cuando Lara Álvarez y Olga Moreno compartieron plató o cuando Alba Carrillo y Feliciano López se cruzaron en directo. La televisión sabe que juntar a dos personas con historia genera picos de audiencia casi asegurados. Y aquí el resultado ha sido exactamente ese: prime time incendiado y el salseo disparado.

Ahora toca ver si esto se queda en un episodio cerrado o si alguna de las dos vuelve a la carga en su siguiente aparición pública. Lo que está claro es que el temporal no amaina rápido y que el siguiente capítulo puede llegar en forma de story, directo o entrevista. Habrá que estar atentos a los perfiles oficiales de ambas.

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