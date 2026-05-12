Alerta máxima en ‘La Promesa’ tras la espeluznante propuesta de Leocadia

La ficción de época de La 1 atraviesa un momento crucial donde los secretos del pasado empiezan a salir a la luz, arrasando con la tranquilidad de los personajes. Las verdades ocultas y los chantajes han llevado a varios miembros del servicio y a los propios señores a tomar decisiones drásticas en 'La Promesa'.

El duro enfrentamiento en ‘La Promesa’ que empuja a Pía al límite

El duro enfrentamiento en ‘La Promesa’ que empuja a Pía al límite | Fuente: La Promesa en X

El descubrimiento de la verdadera identidad de Leocadia ha caído como una bomba sobre Pía. Enterarse de que esta mujer se ocultaba bajo el nombre de Mercedes del Amor y confirmar su implicación directa en la trágica muerte de Jana ha sido demasiado para la ama de llaves. Este hallazgo desata un tenso cara a cara entre ambas mujeres, un cruce de acusaciones donde el odio y los reproches acumulados salen a flote sin ningún tipo de filtro.

Pía, incapaz de gestionar la carga emocional y el impacto de la revelación, tomará la decisión de salir huyendo del lugar, dejando a Leocadia totalmente estupefacta y sin palabras ante su repentina marcha. El tormento interno de Pía no tarda en pasarle factura en su día a día.

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Su mente está en otra parte, lo que provocará que empiece a despistarse y a cometer fallos en sus tareas diarias dentro de ‘La Promesa’. Este comportamiento errático no pasará desapercibido para Cristóbal, quien comienza a mirarla con mucha desconfianza y a tenerla cruzada.

El marqués de Luján da un golpe sobre la mesa frente al duque de Carril

El marqués de Luján da un golpe sobre la mesa frente al duque de Carril | Fuente: La Promesa en X

Manuel, agotado por la presión, decidirá dar un paso al frente y poner al corriente a Alonso sobre las maniobras del duque de Carril. Le revelará el gran secreto que desencadenó todo el problema: Vera es en realidad la hija del duque. Conocer esta información hace que las piezas encajen, pero también desata la furia del patriarca.

Alonso se mostrará indignado al descubrir hasta dónde ha llegado la infamia y la extorsión contra su familia. Lejos de acobardarse, el marqués de Luján decide tomar las riendas del asunto de manera inmediata y tajante. Alonso se planta ante el duque de Carril y le lanza una amenaza muy seria: o detiene la extorsión de inmediato, o llamará a la Guardia Civil para denunciar los hechos.

Una propuesta de boda macabra sacude a los habitantes de ‘La Promesa’

Una propuesta de boda macabra sacude a los habitantes de ‘La Promesa’ | Fuente: La Promesa en X

En medio de toda esta tormenta, los preparativos para el enlace matrimonial de Curro y Ángela siguen su curso. Alonso y los propios novios están muy ilusionados con la celebración y desean que sea un evento por todo lo alto, digno de la familia. Sin embargo, la organización tomará un giro siniestro cuando Leocadia decida inmiscuirse y ofrecer su supuesta ayuda.

Aparentemente dispuesta a colaborar, Leocadia lanzará una propuesta sobre la ubicación del enlace que deja a todos completamente helados. Sugiere, para espanto general, que la ceremonia se celebre exactamente en el mismo lugar donde perdió la vida Eugenia.

Romances, miedos ocultos y rupturas en los pasillos del palacio

Romances, miedos ocultos y rupturas en los pasillos del palacio | Fuente: La Promesa en X

Julieta atraviesa una etapa de luz en 'La Promesa'; se la ve radiante y mucho más tranquila tras la marcha de Ciro. Manuel disfrutará de su compañía y de esta nueva cercanía, pero la relación tiene una sombra importante. Él sigue ocultándole a Julieta toda la verdad sobre el chantaje relacionado con Vera.

A su vez, Adriano se sincerará con Curro. Le confesará sus temores más profundos, asegurando que tiene miedo de convertirse en un peligro para sus propios hijos. Para intentar animarlo, Martina interviene recordándole la fuerza que demostró al superar su enfermedad, animándolo a seguir adelante y a no dejarse vencer por esos pensamientos negativos. Por otra parte, Vera empieza a desconfiar seriamente de su padre, ya que las justificaciones que le da para retrasar su regreso a casa no le resultan nada convincentes.

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Finalmente, Teresa decide romper definitivamente su relación con Cristóbal, sintiéndose traicionada por él. En paralelo, Estefanía sigue presionando con el tema de su embarazo, topándose con la rotunda negativa de Carlo, que se mantiene firme en su postura.