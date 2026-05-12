¿Volverá a jugar Mbappé con el Real Madrid?

Kylian Mbappé no pisó el césped del Clásico y el madridismo se ha lanzado a las encuestas como quien consulta el parte médico de un familiar. La pregunta es directa: ¿volverá a jugar esta temporada con el Real Madrid? Y la respuesta, según la consulta de 20minutos, está más dividida que el vestuario blanco en la última semana.

La encuesta que ha reventado Twitter

Apenas unas horas después del 2-0 que le dio el título al Barcelona, la web lanzó la pregunta a sus lectores. Los resultados, aún provisionales, dibujan un empate técnico entre los que confían en verle otra vez de corto y los que ya dan por finiquitado su curso. El runrún en redes es ensordecedor: hay quien recuerda que el francés se lesionó el 24 de abril, con una dolencia en el semitendinoso de la pierna izquierda, y que dos semanas después sigue sin fecha de vuelta.

Álvaro Arbeloa, técnico blanco, no ayudó a calmar los ánimos. En la rueda de prensa post-Clásico, dejó la puerta abierta a todas las posibilidades con un “quedan dos semanas y según evoluciones de las molestias que tiene ahora mismo veremos si puede jugar o no”. El runrún en redes es ensordecedor: hay quien recuerda que el francés se lesionó el 24 de abril y que dos semanas después sigue sin fecha de vuelta. Traducción: ni el propio club se atreve a mojarse.

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Lesión, viaje y risas: la tormenta perfecta

Pero la ausencia en el Clásico no es lo único que ha encendido los ánimos. Lo que de verdad ha puesto al madridismo de uñas son los capítulos extradeportivos que han acompañado la recuperación del galo. Mbappé se fue a Cerdeña con Ester Expósito en pleno proceso de readaptación, un un gesto que muchos han interpretado como una desconexión total del equipo justo cuando más se le necesitaba.

Por si fuera poco, las cámaras le cazaron saliendo de Valdebebas entre risas, primero el jueves, tras el rifirrafe entre Fede Valverde y Tchouaméni, y otra vez el viernes. Arbeloa salió al quite: “Si se quiere descontextualizar que un jugador salga riendo después de un entrenamiento es querer aprovechar una ocasión para poner las cosas fuera de lugar”. El técnico recordó el esfuerzo que hizo Mbappé para fichar por el club de sus sueños. Pero la imagen ya estaba corriendo por los grupos de WhatsApp.

El precedente de los cracks y el ojo del huracán

Que una estrella viva bajo el microscopio no es noticia. Que sus escapadas y gestos se conviertan en carne de trending topic, tampoco. Le pasó a Neymar cada vez que coincidía una lesión con el cumpleaños de su hermana, y le ha pasado al propio Mbappé desde que aterrizó en el Bernabéu. La diferencia es que ahora el Madrid se juega una temporada y el francés llegó como el salvador que lo dejaría todo por la camiseta.

¿Es justa la tormenta? Quizá el ruido sea excesivo, pero el madridismo tiene la piel muy fina y la memoria demasiado reciente: espera compromiso a prueba de bombas. Y esa foto en Cerdeña, con el Clásico a la vuelta de la esquina, no ha ayudado. Con solo dos jornadas por delante y sin nada importante en juego (excepto el orgullo), el debate se ha instalado para quedarse. Porque la pregunta no es solo si volverá en 2026, sino cómo volverá a mirarle la grada.

El chisme en 3 claves (TL;DR)