9 desayunos con avena que no son gachas (ni aburridos): ideas fáciles y saciantes

Reconócelo, a ti también te ha pasado: compras un kilo de avena, te haces tres días de gachas y al cuarto ya estás mirando la tostada con ojitos. A mí me ocurría lo mismo. Hasta que un día, harto de desayunar cemento templado, me puse a probar otras formas de meterle mano a este cereal sin aburrirme. Y la verdad es que ha sido un antes y un después.

Porque sí, la avena es un chollo nutritivo, pero si te limitas al porridge clásico, acabas tirando el paquete. Así que he reunido nueve ideas que funcionan de verdad, desde las que preparas en cinco minutos hasta las que horneas el finde y duran toda la semana. Todas probadas en mi cocina (y sin ser un chef).

Por qué la avena es el mejor aliado para un desayuno que te sostenga hasta la comida

La avena es uno de esos ingredientes que nunca fallan si quieres llegar a la hora del almuerzo sin que te rujan las tripas. Según la entrada de Wikipedia sobre la avena, contiene fibra soluble que forma un gel en el estómago y hace que te sientas saciado durante horas. Además, libera energía poco a poco, así que olvídate del bajón de media mañana.

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Pero la gracia no está solo en lo que lleva dentro, sino en lo versátil que es. La avena en copos, molida o en combinación con otros ingredientes, se convierte en tortitas, bizcochos o crepes. Es como el fondo de armario de la cocina: combina con todo y te salva un desayuno aburrido en un plis plas.

9 desayunos con avena para ir variando cada día de la semana (y más)

Aquí empieza lo bueno. Apunta, que no necesitas ser un cocinillas para que te salgan a la primera:

Overnight oats para los que no tienen un minuto. Mezcla copos de avena con leche o bebida vegetal, añade fruta y semillas, y deja reposar en la nevera toda la noche. Por la mañana, listo. Fresco y sin encender nada.

Batidos que te quitan el hambre (y no llevan azúcar extra). Tritura avena molida con un plátano, un puñado de frutos rojos y yogur. Queda cremoso, dulce de forma natural y te lo bebes en el coche.

Tortitas de avena que parecen de pastelería. Bate avena molida con un huevo, un chorrito de leche y media cucharadita de levadura química. A la sartén con poquita mantequilla. Sírvelas con fruta o crema de cacahuete y verás qué cosa buena.

Muffins de avena y manzana para la oficina. Los horneas el domingo en moldes y tienes desayuno para varios días. Solo necesitas avena molida, manzana rallada, canela y un poco de yogur. Quedan esponjosos y nada pesados.

Galletas de avena y plátano para los golosos controlados. Aplasta un plátano maduro, mezcla con copos de avena y unas pepitas de chocolate negro. Forma bolitas, aplasta y al horno 10 minutos. Son ideales para acompañar el café.

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Granola casera crujiente que no tiene nada que envidiar a la del súper. Mezcla copos de avena con frutos secos, un chorrito de miel y aceite de coco. Hornea a 160 °C removiendo cada 10 minutos hasta que dore. La guardas en un tarro y la echas sobre yogur o fruta fresca.

Crepes de avena, dulces o salados. Con avena molida, huevo y leche consigues una masa fina perfecta para crepes. Rellénalas de queso fresco y aguacate, o de yogur y fresas. Cambias el relleno cada día y el desayuno nunca aburre.

Baked oats, el bizcocho exprés al horno. Tritura copos de avena con leche, huevo y tu fruta favorita, reparte en moldes individuales y hornea. El resultado es un bizcocho suave y esponjoso que parece un postre.

El truco infalible: alterna texturas. Usa avena en copos para granolas y galletas, y avena molida fina para batidos y masas. Así, con el mismo ingrediente consigues resultados completamente distintos y no te aburres nunca.

El error que yo cometía (y que igual te suena) con las tortitas de avena

Durante meses, mis pancakes de avena parecían discos de hockey: secos y con un sabor a nada. Hasta que caí en la cuenta de que estaba usando copos enteros sin triturar y añadiendo demasiado líquido. La clave está en moler bien la avena hasta que parezca harina y no pasarse con la leche; una masa densa pero que se pueda verter es lo ideal. Y un huevo entero, nada de claras solas, porque la yema da esponjosidad.

Si pruebas estas ideas y te apañas con lo que tengas en la despensa, verás que el mismo paquete de avena te cunde el triple. No hace falta ser un experto ni comprar mil cosas. Con un poco de maña, el desayuno deja de ser un trámite y se convierte en algo que disfrutas.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: entre 5 y 30 minutos según la receta. Nivel de dificultad: fácil (de verdad). Un consejo extra: ten siempre un bote con avena molida y otro con copos, así puedes improvisar cualquiera de estas ideas en un momento.