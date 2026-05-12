He encontrado las chaquetas coloridas de Massimo Dutti para primavera 2026 que suben la dopamina (desde 89,95€)

Reconócelo, yo también llevo tres temporadas diciendo que me compro una chaqueta roja y ahí sigo. Massimo Dutti ha decidido ponérnoslo fácil con su nueva colección de primavera 2026 que sube la dopamina a base de color: chaquetas en rojo, verde y amarillo desde 89,95 €.

La firma del grupo Inditex se olvida por un momento de los neutros y apuesta por un dopamine dressing en toda regla. Las tres protagonistas son una bomber verde de aires ochenteros por 99,95 €, una chaqueta roja acolchada de silueta más voluminosa por 89,95 € y una chaqueta fluida en amarillo vibrante por 89,95 €. Todas están ya disponibles en la web de Massimo Dutti y en tiendas físicas.

El chute de energía no es solo cromático. Combinan igual de bien con unos jeans de talle alto y zapatillas blancas que con un vestido lencero si te atreves con el contraste. Y lo mejor: son piezas que estiran el entretiempo sin dejarte congelada ni asarte en mayo.

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El fin del clean look: Massimo Dutti se pasa al dopamine dressing

El minimalismo no se va, pero se da un respiro. La colección de esta temporada es un guiño a quienes llevan tiempo pidiendo color sin renunciar a la calidad de siempre. La bomber verde, por ejemplo, tiene ese aire noventero que tanto vemos en redes, y la roja sube la intensidad sin estridencias. El amarillo es el más vitamina: solo con ponértelo parece que te has tomado un zumo de naranja recién exprimido. Ninguna supera los 100 euros, y todas tienen un corte actual que da juego más allá de la primavera.

La apuesta no es improvisada. En otras firmas de Inditex ya se había visto algún destello, pero Massimo Dutti lo hace a su manera: siluetas cuidadas, tejidos ligeros y ese punto elegante que hace que una chaqueta de 89,95 € parezca más cara de lo que es.

La opción de Parfois que te da el mismo chute de vitamina (y cuesta 79,99 €)

Si tu presupuesto es más ajustado pero el ansia de color te puede, en Parfois hemos encontrado una chaqueta de ante en rojo tomate que es puro escándalo. Costaba 119,99 € y ahora está rebajada a 79,99 €. No tiene la etiqueta de Inditex, pero la silueta y el color la ponen a la altura de las propuestas más caras. Además, el ante le da un toque más setentero que combina de maravilla con vaqueros claros y camiseta blanca.

La ventaja de esta alternativa es clara: por menos de 80 euros consigues un diseño que grita “estoy al día” sin que tu cuenta corriente se entere. Eso sí, el rojo tomate no es para discretas, pero esa es justo la gracia del dopamine dressing.

¿Merece la pena pagar casi 100 euros por una chaqueta de temporada?

Depende de lo que busques. Si eres de las que invierte en básicos atemporales, una chaqueta roja no entra en ese cajón, pero a cambio te regala una inyección de buen humor que ninguna beige te va a dar. Las tres opciones de Massimo Dutti tienen la calidad de siempre: costuras reforzadas, forros que no se enganchan y una caída que mejora con el uso. La de Parfois, sin ser Massimo Dutti, cumple de sobra para quien quiere probar la tendencia sin comprometer el sueldo del mes.

El veredicto rápido: las chaquetas de Massimo Dutti son una inversión razonable si el color forma parte de tu ADN estilístico. Si aún estás tanteando, la opción rebajada de Parfois te da el mismo chute de vitamina con menos vértigo.

🛒 Directo al grano

Precio: desde 89,95 € en Massimo Dutti (las tres chaquetas); 79,99 € la chaqueta de Parfois. Fecha de la promo: colección primavera 2026, sin fecha de fin concreta (hasta agotar existencias). Sección donde encontrarlo: web y tiendas físicas de Massimo Dutti; web de Parfois.