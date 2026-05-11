Marc Giró suelta un zasca a Nuria Roca en pleno 'El Hormiguero' por sus dos caras políticas

Lo de Marc Giró anoche en 'El Hormiguero' no fue una visita promocional cualquiera. El flamante presentador de laSexta se plantó en el plató de Pablo Motos y, entre chiste y chiste, le soltó a Nuria Roca un zasca con tanta mala leche que el silencio que vino después se podía cortar con un cuchillo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Una pulla política en prime time, con dos de las caras más reconocibles de la tele actual y una audiencia que sabe muy bien de qué va el asunto. Si esto no da para días de memes y columnas, nada lo hará.

Qué ha pasado exactamente en el plató

Según recoge El Español, el encontronazo llegó cuando Giró, que acudía a presentar su nuevo espacio, empezó a tirar de ironía sobre la colaboradora. La frase que lo cambió todo fue algo así como que Nuria era “más de izquierdas” en su programa que en 'El Hormiguero'. Vamos, que le estaba llamando veleta en directo, con la elegancia que da el humor, pero con la daga bien afilada.

Publicidad

Roca, que no se esperaba el golpe, se quedó muda unos segundos. Intentó reírse, pero la cara la delataba. A mi me ha recordado a esa amiga que te suelta una verdad que sabías pero no querías oír, y encima con testigos.

Por qué el comentario ha dolido tanto

Aquí hay miga. Nuria Roca compagina desde hace años su silla en 'El Hormiguero' con otros proyectos donde su discurso es menos blanco y más de izquierdas declarada. El público más joven lo ha notado desde hace tiempo, y Giró simplemente puso palabras a lo que medio Timeline X ya llevaba comentando: esa sensación de que en el programa de Motos se modera para no pisar charcos.

El zasca, además, llegó en la semana en que laSexta acaba de anunciar la nueva parrilla y la guerra de audiencias entre cadenas está más caliente que nunca. Así que la pulla no fue solo personal: fue una línea editorial entera condensada en quince segundos de televisión.

El enésimo choque entre dos maneras de hacer tele

Esto no es nuevo. Cada vez que un rostro de laSexta pisa 'El Hormiguero', la tensión soterrada entre el estilo desenfadado de Motos y la vocación más progresista de otras cadenas aflora. Pasó con Broncano, pasó con Évole y ahora con Giró. La diferencia es que esta vez no fue un dardo lanzado por Motos: fue un invitado quien puso el ventilador.

Creo que el zasca, más allá del momento incómodo, refleja algo más grande. La tele ya no puede fingir que no hay ideología en cada chiste, en cada sección, en cada entrevista. Y Giró, que viene de un humor muy personal y nada complaciente, no iba a dejar pasar la oportunidad de señalarlo. Ojalá que esto sirva para que los espectadores nos preguntemos qué caras nos gustan más: las que se ajustan al plató o las que no tienen miedo a soltar lo que piensan, aunque luego recojan con un chiste.

El chisme en 3 claves (TL;DR)