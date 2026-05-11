Katsuhiro Otomo anuncia nuevo estudio y prepara una película de anime

Katsuhiro Otomo, el hombre que nos dejó a todos con la boca abierta con Akira, acaba de montar su propio estudio. Se llama Oval Gear, y ya tiene entre manos una película de anime. El anuncio ha llegado sin grandes aspavientos, casi como quien suelta una bomba en un tuit y se va a tomar un café. Pero es real: el mangaka y director ha decidido que la mejor forma de proteger su estilo es pasárselo a las nuevas generaciones.

Oval Gear: el testamento de un sensei

El estudio nace con una declaración de intenciones clara: transmitir la experiencia de Otomo a futuros animadores. No es el típico 'abro chiringuito para facturar'. Hablamos de un creador que ya lo ha hecho todo en esto del anime —desde reventar taquillas en 1988 con Akira hasta producir obras como Steamboy o Metropolis— y que ahora busca dejar una semilla. En la página oficial de Oval Gear, la imagen de portada es una ilustración espacial que huele a proyecto conocido por los más cafeteros: Orbital Era.

El detalle es jugoso, porque esa película lleva en desarrollo desde 2019, originalmente de la mano de Sunrise. Si ahora aparece en la web del estudio recién fundado, lo lógico es pensar que la IP ha cambiado de manos. O que directamente Otomo la ha recuperado para sí. Sea como sea, el mensaje es nítido: Oval Gear no viene a calentar la silla.

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¿Orbital Era es el proyecto secreto?

Aunque el anuncio oficial no desvela el título de la nueva película, todo apunta a que Orbital Era ha resucitado bajo el paraguas de Oval Gear. La historia —un grupo de jóvenes en una colonia espacial en construcción, con una Tierra que ha cambiado y una sociedad que también— encaja con el gusto de Otomo por la ciencia ficción distópica y las reflexiones humanistas. Es pronto para lanzar campanas al vuelo, pero el material tiene pinta de ser de ese anime de autor que escasea entre tanto isekai de usar y tirar.

Eso sí, conviene no olvidar que Orbital Era llevaba años en pausa. La industria del anime mastica proyectos y a veces los escupe sin piedad. Pero si hay alguien con el peso suficiente para levantar una producción así, es Otomo. Y además ahora juega en casa: Oval Gear es suyo.

El peso de Akira y el futuro del anime de autor

Hablemos claro: cualquier cosa que haga Otomo va a medirse con la vara de Akira. Es injusto, pero es así. Aquella película no solo puso el anime en el mapa internacional; demostró que la animación podía ser arte, cine y espectáculo a la vez. Desde entonces, el director ha ido dosificando sus apariciones y alimentando un silencio que ahora se rompe con Oval Gear. La pregunta no es si la nueva película estará a la altura —esa es la pregunta equivocada—, sino qué tipo de historia quiere contar ahora y cómo piensa contagiar ese oficio a los que vienen detrás.

En lo personal, creo que ver a un gigante del anime fundar un estudio para enseñar en lugar de para exprimir franquicias es de las mejores noticias que nos podía dar 2026. El anime de autor necesita referentes vivos, no solo catálogos nostálgicos. Si además tenemos suerte y Orbital Era termina siendo una realidad, el hype (aunque aquí no toque puntuarlo) estaría más que justificado. Y si no, al menos Oval Gear queda como ese lugar donde algún día un chaval dirá: 'yo aprendí animación con el tío que hizo Akira'. No es poco.

El resumen para vagos (TL;DR)