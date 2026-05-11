Alba Carrillo estalla contra RTVE y abandona 'D Corazón': 'No me amordazan por cuatro perras'

Alba Carrillo ha dicho basta. En pleno directo de 'D Corazón', se ha levantado, ha soltado un speech de los que duelen y ha abandonado el plató. La cosa iba de tertulia ligera, hasta que la colaboradora ha sacado el hacha de guerra contra RTVE: “No me amordazan por cuatro perras”, espetó antes de largarse.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Una declaración en caliente, una salida a lo grande y un debate sobre el uso del dinero público en la televisión estatal. Esto va a dar para varios días de trending topic.

Así ha sido el momentazo: 'No me amordazan por cuatro perras'

El programa avanzaba con normalidad. En un punto, la conversación derivó hacia el modelo de contratación de MasterChef, la joya de la corona de RTVE. Carrillo llevaba días mostrando su descontento en redes, pero esta vez la cosa no se quedó en un tuit. Se ha puesto en pie, ha mirado a cámara y ha soltado la bomba: “No pienso seguir aquí viendo cómo se paga con nuestro dinero a gente que tiene deudas con Hacienda. Me niego a que me amordacen”. Acto seguido, recogió sus cosas y se fue, dejando el set con un silencio que cortaba el aire.

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Las redes no tardaron ni treinta segundos en arder. El clip ya circula por todos lados y los comentaristas están eligiendo bando: unos aplauden la aparente valentía de la exmodelo; otros hablan de postureo y señalan sus propias polémicas pasadas con el fisco. Lo cierto es que el zasca, por timing y por contundencia, entra directo al salón de la fama del salseo televisivo.

La mecha: MasterChef y el dinero público que ha disparado el cabreo

Pero ¿de dónde viene el enfado? El detonante es un debate viejo que ha resucitado con fuerza: la contratación por parte de MasterChef —un programa financiado con fondos de la corporación pública— de concursantes o colaboradores que arrastran deudas con Hacienda. Carrillo no da nombres, pero el mensaje es transparente: si estás en números rojos con la Agencia Tributaria, no deberías facturar un euro de la tele pública.

El argumento ha calado en una parte de la audiencia que ve en la televisión pública un agujero sin control. Otros recuerdan que MasterChef es una productora privada que vende el formato a RTVE, y que la contratación final no la decide el ente directamente. La zona gris legal es amplia, pero el cabreo de Carrillo es 100% de autor.

Alba Carrillo ya no se corta: el contexto que explica este portazo

Quienes siguen su trayectoria saben que este estallido no es un hecho aislado. En los últimos meses, la colaboradora ha ido subiendo el volumen contra lo que considera dobles varas de medir en la tele pública, especialmente después de que su propio paso por MasterChef Celebrity estuviera envuelto en críticas y salidas de tono. Ahora se ha plantado y ha usado su minuto de oro para mandarlo todo a paseo.

Comparado con otros abandonos en directo (el de Mónica Naranjo aquella vez en 'Tu cara me suena', o algún órdago de Jorge Javier Vázquez), el de Carrillo tiene un componente extra: la crítica no es al formato ni a un compañero, es al sistema de financiación de RTVE. Eso la sitúa en un lugar incómodo también para la cadena, que no puede desmentirla sin meterse en un jardín contable.

La pregunta ahora es si RTVE va a mover ficha o va a dejar que el árbol caído se pudra solo. En cualquier caso, el tuit de “no me amordazan” ya es historia del salseo patrio y el nombre de Alba Carrillo vuelve a estar en boca de todos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)