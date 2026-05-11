Rivas Vaciamadrid refuerza su apuesta por la vivienda pública: nuevas promociones para jóvenes

Rivas Vaciamadrid ha movido ficha esta misma semana con una ampliación de su parque de vivienda pública. El Ayuntamiento ha anunciado el inicio de nuevas promociones destinadas, sobre todo, a que los menores de 35 años no tengan que irse del municipio por el precio del alquiler. Vamos al grano: cuántas viviendas son, de qué tipo, para quién y cuándo se podrán solicitar.

Según la nota oficial del Consistorio, el plan suma 200 viviendas de alquiler asequible repartidas en dos promociones. La primera, en el barrio de La Luna, entrega 120 pisos con alquileres que partirán de los 480 euros al mes (garaje y trastero incluidos). La segunda, junto al metro de Rivas Futura, suma otras 80 unidades con precios similares y zonas comunes con lavandería y espacio de coworking. La fecha prevista de entrega es el segundo trimestre de 2027, según el proyecto.

Ojo, porque aquí el dato importante no es solo el precio. Lo que distingue esta promoción de otras es que el Ayuntamiento cede suelo público a la cooperativa gestora durante 75 años, una fórmula que permite mantener los alquileres por debajo del mercado sin depender del Gobierno central.

Publicidad

Quién puede optar a una de estas viviendas y qué requisitos pide Rivas

A ver, los requisitos no son un misterio pero sí hay que leerlos con lupa. El perfil prioritario son jóvenes de hasta 35 años empadronados en Rivas, aunque también habrá cupo para familias monoparentales y víctimas de violencia de género. Esto es lo que exigirán:

Estar inscrito en el Registro de Demandantes de Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Acreditar ingresos de entre 1,5 y 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que este año está en 600 euros al mes).

No tener ninguna vivienda en propiedad.

Residencia mínima de dos años en la ciudad (cinco para los no empadronados que quieran entrar en lista de espera).

Traducido: una persona sola tendrá que estar ganando entre 10.800 y 25.200 euros brutos al año para ser candidata. Las parejas, entre 18.000 y 36.000. Quien cobre poco menos del mínimo o demasiado por encima del máximo se queda fuera.

La selección será por sorteo público, no por baremo de puntos, y el plazo de inscripción se abrirá en otoño de 2026, según ha confirmado la concejalía de Vivienda. La fecha concreta se publicará en la web municipal (rivasciudad.es) con al menos un mes de margen.

Cómo se compara este plan con lo que hay en el resto de Madrid

Aquí viene el detalle que cambia todo. En Madrid capital, el alquiler medio rozó los 1.800 euros en abril de 2026. En Rivas, según el portal idealista, ronda los 1.100 euros. Si el Ayuntamiento logra ofertar 200 pisos por 480 euros, el ahorro frente al mercado libre supera los 600 euros al mes.

Pero no es oro todo lo que reluce. El plan depende de una cooperativa (Vivienda Joven Madrid) que necesita financiación bancaria. Si los tipos de interés se mantienen altos como ahora, el margen para que los alquileres no suban en las revisiones es muy estrecho. El Ayuntamiento asegura que la cesión del suelo lo blinda, pero el Euríbor manda.

La trampa del padrón y por qué es un acierto (con matices)

Que se exija empadronamiento puede sonar a lo de siempre: “si no eres de aquí, no pintas nada”. Pero en un pueblo como Rivas, donde la mitad de los menores de 30 viven aún con sus padres (según el último padrón de 2025), la medida trata de evitar que esos jóvenes tengan que irse a ciudades dormitorio aún más lejos. La tasa de emancipación en el municipio está ocho puntos por debajo de la media regional.

Publicidad

El riesgo, claro, es que los no empadronados que llevan años alquilando en negro se queden fuera. La concejala ha avanzado que estudiarán habilitar una lista de reserva para quienes justifiquen actividad laboral o educativa en Rivas sin padrón, pero de momento no es un derecho garantizado.

A efectos prácticos, si estás pensando en mudarte a Rivas solo para optar a estos pisos, empadrónate cuanto antes. El plazo de dos años de residencia corre desde tu inscripción en el padrón municipal.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)