Los jóvenes reclaman salud mental accesible y diseñada para ellos

Llamas al centro de salud mental público y te sueltan: «La primera consulta libre es en septiembre». Estamos en mayo. Ocho meses de espera. Así se siente un chaval de 17 años que solo quiere hablar con alguien que le entienda. No es ficción: es la experiencia que recoge un informe reciente y que demuestra que los jóvenes tienen claro lo que necesitan: servicios de salud mental accesibles y pensados para ellos, no para sus padres ni para un administrativo de turno.

Qué piden los jóvenes (y por qué ahora)

El informe, elaborado con la participación de adolescentes y jóvenes españoles, pone sobre la mesa cuatro exigencias que se repiten como un mantra. Las hemos traducido al cristiano para que se entiendan de verdad.

Lo primero es acabar con las listas de espera que se miden en trimestres. En la mayoría de comunidades autónomas, pedir cita con un psicólogo clínico de la Seguridad Social supone aguardar entre cuatro y ocho meses. Una eternidad cuando estás pasando un mal momento y cada semana cuenta. Quieren un sistema que les atienda en días, no en estaciones.

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En segundo lugar, reclaman profesionales que hablen su idioma. Sin tecnicismos, sin paternalismos. «Que no te miren como a un bicho raro y te suelten un diagnóstico en los primeros diez minutos», resume una de las participantes. La confianza se gana escuchando, no encasillando.

El tercer punto clave es la confidencialidad real. Muchos menores y veinteañeros temen que, por ser jóvenes, cualquier cosa se cuente en casa o en el entorno. Piden espacios seguros donde puedan abrirse sin miedo a que se les juzgue.

Por último, quieren opciones de consulta que no obliguen a desplazarse a un hospital. La videollamada, el chat con un profesional o un contacto rápido por WhatsApp son formatos que les resultan naturales. Si puedes pedir cita para el médico de cabecera por una app, ¿por qué no para salud mental?

Por qué el sistema público se les queda pequeño

España cuenta con apenas 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en la sanidad pública, una cifra que está muy por debajo de la media europea y que explica los atascos. A esa escasez se suma un diseño de la atención que casi nunca tiene en cuenta la perspectiva juvenil: consultas rígidas, horarios de mañana incompatibles con los estudios o el curro, y una comunicación que a veces parece un BOE viviente.

El resultado es demoledor: muchos jóvenes acaban pagando terapia privada o directamente abandonan. Una sesión particular cuesta entre 40 y 60 euros, un lujo para quien cobra en precario o ni siquiera tiene ingresos. La alternativa de los centros escolares o municipales existe, pero no llega a todos los distritos ni está homogeneizada.

Escuchar a los jóvenes no es un capricho: funciona

Hay precedentes que demuestran que cuando se les da voz, las cosas mejoran. La puesta en marcha de la Línea 024 de atención a la conducta suicida en 2022 fue un acierto: un teléfono gratuito y anónimo que recibió miles de llamadas en su primer año. Pero una línea telefónica no es una terapia continuada, y los propios jóvenes lo saben.

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Algunas comunidades autónomas han empezado a moverse. Cataluña, por ejemplo, extendió el programa 'Consultat'm', que ofrece consulta psicológica en centros educativos sin pasar por el circuito sanitario. Andalucía impulsó una plataforma online de atención psicológica para menores de 30 años. Son pasos en la dirección correcta, aunque todavía con un alcance limitado y un presupuesto que no cubre toda la demanda.

Los expertos coinciden: cuanto antes se interviene, menor es el riesgo de cronificar trastornos como la ansiedad o la depresión. Invertir ahora en salud mental juvenil significa menos bajas laborales, menos colapso en urgencias y menos vidas rotas dentro de una década. Por eso el informe no es solo un diagnóstico, es una guía de instrucciones para quienes manejan el presupuesto.

Lo que nos toca a los jóvenes es seguir alzando la voz. Si necesitas ayuda, insiste, pregunta en tu centro de salud, explora los recursos de tu comunidad autónoma. La web del Ministerio de Sanidad sobre salud mental recopila los servicios disponibles en cada región. No hay que esperar a tocar fondo para pedir auxilio.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)