El precio de la vivienda en Valencia marca un récord histórico con una subida del 12 %

El metro cuadrado de la vivienda en Valencia roza los 2.430 euros en abril de 2026. Es la cifra más alta de la historia de la ciudad, según los datos que acaba de publicar Idealista. En solo un año, el precio ha subido un 12%. Si a principios de 2025 comprabas un piso de 70 metros por 150.000 euros (en una zona media), hoy ese mismo piso te costaría casi 168.000 euros. Casi 18.000 euros más. Sin que tu sueldo haya mejorado un 12%. Ese es el problema real.

¿Cuánto ha subido exactamente?

La subida del 12% es la media en toda la ciudad, pero los barrios más demandados, como Ruzafa o el centro, han visto incrementos superiores al 15%. El alquiler tampoco se ha quedado atrás: el metro cuadrado de alquiler en Valencia ha subido un 9% en el último año, superando los 13 euros de media. Un alquiler de 80 metros ya supera los 1.040 euros al mes, sin contar gastos. La tasa de esfuerzo —el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca— se sitúa ya por encima del 40% para un salario medio en la ciudad. Una locura.

¿Por qué Valencia es tan cara ahora mismo?

La combinación de pocas viviendas disponibles, alta demanda de teletrabajadores del norte de Europa, compradores extranjeros y la limitada construcción nueva está estrangulando el mercado. A eso se suma que los pisos turísticos han devorado una parte importante del parque en el centro, reduciendo aún más las opciones para residentes. Además, el Euríbor —el indicador al que se vincula la mayoría de hipotecas variables en España— sigue alto, lo que hace que financiar una compra sea aún más caro. El resultado: precios disparados.

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¿Es una burbuja o el nuevo suelo del mercado?

No es la primera vez que Valencia vive una escalada de precios. En 2008, la burbuja inmobiliaria reventó con estruendo. Pero esta vez los fundamentos son distintos: hay un déficit crónico de oferta, no un crédito desbocado. La población ha crecido casi un 10% en la última década, y la construcción de obra nueva apenas cubre la reposición. La falta de de vivienda nueva es el verdadero tapón, y mientras no se agilice la promoción, los precios difícilmente bajarán.

Los datos oficiales del índice de precios de vivienda del INE ya confirmaban esta tendencia en 2025, y el arranque de 2026 la ha intensificado. Lo que está en juego es el futuro de toda una generación que no puede emanciparse. Con tipos de interés todavía elevados — el Banco de España no prevé grandes recortes a corto plazo—, la tasa de esfuerzo seguirá estrangulando a los hogares.

¿Qué puede hacer el lector?

De momento, toca hacer números. Si alquilas, comparar barrios periféricos puede ahorrarte hasta 300 euros al mes. Si piensas comprar, entender cómo funciona el Euríbor y comparar ofertas con un bróker es casi obligatorio. Y, sobre todo, no endeudarte más allá de lo que permita un sueldo normal. Porque el riesgo no es que los precios bajen, sino que te pillen en la cima con una hipoteca que no puedas pagar.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)