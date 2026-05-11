Nintendo reconoce que la subida de precio de Switch 2 no cubre costes y sus acciones se desploman un 8 %

Nintendo ha soltado la bomba. El presidente Shuntaro Furukawa ha confesado que el aumento de precio de la Switch 2, esa consola que ya costará 499,99€ en España a partir del 1 de septiembre, ni siquiera sirve para cubrir todos los costes que está acumulando la compañía. La reacción del mercado ha sido inmediata: las acciones se desplomaron un 8,44%.

La realidad es que Nintendo ha pisado el freno de la confianza de sus fans más fieles. Pedir disculpas es gratis; recuperar la credibilidad, no tanto. Y Furukawa se disculpó con con sus clientes a la vez que reconocía que el nuevo precio 'no refleja completamente todos los aumentos de costos'.

El presidente lo dice sin paños calientes

En un comunicado recogido por VGC, Furukawa pidió 'sinceras disculpas' por las molestias, pero dejó clara la postura: la inflación y los costes de producción les han obligado a revisar los precios de Switch 2 y del servicio Switch Online. La consola pasa de 399,99€ a 499,99€ en España, una subida del 25% que, según el ejecutivo, ni siquiera compensa el sobrecoste real.

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'Era difícil asumir el aumento de los costos durante un período prolongado', añadió. Y aquí empieza lo interesante: la compañía espera que los próximos juegos solidifiquen el catálogo y hagan que el desembolso merezca la pena. Vamos, que la estrategia es: te cobro más, no me da para cubrir gastos, pero confía en que Mario Kart 9 lo arreglará.

499,99€ en España y ni así cubren costes

El golpe al bolsillo es considerable. Switch 2 costará medio millar de euros a partir del 1 de septiembre, un precio que la sitúa en la franja alta del mercado y que, según Furukawa, es 'una barrera nueva para muchos usuarios'. La ironía es que Nintendo, la compañía que siempre presumió de ser la más asequible, ahora se suma a PlayStation y Xbox en la carrera de los precios prohibitivos.

Los costes de componentes, la inflación galopante, el yen débil... todo se ha conjurado. Pero lo que escuece es que el presidente admita que ni con el incremento logran cubrir la brecha. Aquí en la redacción nos preguntamos: si 500 pavos no bastan, ¿habrá que hipotecar el riñón para jugar al próximo Zelda?

Entre disculpas y una estrategia que chirría

Este anuncio recuerda inevitablemente a la subida de precio de PS5 que Sony ejecutó en 2022 y que tampoco sentó nada bien. Pero en aquel caso, al menos no hubo un derrumbe bursátil inmediato del 8%. El mercado ha castigado la confesión de Nintendo con una caída del 8,44%, una señal de que los inversores no ven claro el rumbo. Las disculpas de Furukawa, aunque educadas, no tranquilizan: 'Prepararemos un conjunto de software robusto para aumentar el valor de propiedad de la Switch 2'.

Yo creo que la confianza no se recupera con un 'lo siento'. Hace falta un catálogo que justifique el desembolso y, sobre todo, coherencia en los precios. Por ahora, la jugada de Nintendo pinta más a patada al consumidor que a maniobra estratégica. El tiempo dirá si los juegos logran que nos olvidemos del sablazo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 4/10. La noticia no es precisamente un hype positivo. La subida de precio sin cubrir costes y el desplome bursátil pintan un cuadro bastante gris. Si buscas emoción, mejor espera al próximo Direct.

El resumen para vagos (TL;DR)