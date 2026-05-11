Stanley Tucci justifica su diferencia de edad con la hermana de Emily Blunt: "Simplemente tenía sentido"

Stanley Tucci ha soltado la frase más tranquila del año para zanjar de un plumazo la eterna pregunta sobre su matrimonio. Veintiún años de diferencia con Felicity Blunt, la hermana de Emily, y él lo resume en un suspiro: 'Simplemente tenía sentido'.

La respuesta, recogida en una charla con BuzzFeed, no tiene más misterio. Pero medio internet ha decidido que es la declaración de amor más elegante que les han dado en meses. Y ojo, que en 2026 la barra de lo romántico está por los suelos, pero Tucci la ha pasado sin despeinarse.

Qué ha soltado Stanley Tucci sobre la diferencia de edad

Lo contaba en en una entrevista con BuzzFeed (sí, de esas que promocionan su nueva serie de viajes gastronómicos). El actor de 'Los juegos del hambre' y 'El diablo viste de Prada', Stanley Tucci, ha recordado cómo conoció a Felicity en 2010, en la boda de Emily Blunt con John Krasinski. Él venía de perder a su primera mujer, Kate, en 2009, y asegura que no buscaba nada.

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'Nos conocimos en aquella boda y simplemente... tenía sentido. No había más que pensar', ha explicado. Ni fórmulas matemáticas ni análisis de compatibilidad generacional. Fin de la historia.

La pareja, que lleva más de diez años junta, sigue siendo, un ejemplo de discreción. Felicity, agente literaria, ha preferido siempre el segundo plano. Pero la química se veía incluso en los photocalls de Emily y John, donde Tucci ya aparecía como uno más de la familia antes de que nadie supiera que aquello iba en serio.

Por qué medio internet le está aplaudiendo

La sección de comentarios de la noticia (y el timeline de X) es un hervidero de corazones. 'Si Stanley Tucci dice que tiene sentido, yo me callo', ha escrito una usuaria. Otra ha rescatado el clip de la boda de los Krasinski Blunt donde se ve a ambos bailando y ya tiene más de tres millones de reproducciones en TikTok.

Hay quien bromea con que Tucci debería sacar un manual de 'cómo justificar cualquier cosa con una sonrisa de medio lado'. La verdad es que el actor siempre ha manejado el tema con una naturalidad aplastante, y este nuevo capítulo no es una excepción.

Emily Blunt, por su parte, siempre ha defendido a capa y espada la relación de su hermana con su compañero de reparto en 'El diablo viste de Prada'. En aquella película compartían planos eternos, pero la amistad real acabó en cuñadismo de libro. Cosas que pasan en Hollywood.

El 'age gap' en Hollywood: tan viejo como los besos en pantalla

La diferencia de edad entre famosos es un clásico que nunca aburre. De Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones (25 años) a George Clooney y Amal (17 años), la maquinaria del corazón siempre encuentra un titular. Pero con Tucci el tono cambia: no hay escándalo, ni terceras partes, ni disputas públicas. Solo una reconstrucción vital después del cáncer y una boda discreta en 2012.

Quizá por eso la reacción en redes ha sido tan cálida. El público intuye que aquí no hay postureo, sino una historia de dos adultos que encajaron en el momento justo. Y que la edad, sencillamente, era un número más en la lista de cosas que no importaban.

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Se agradece una entrevista sin drama, con un actor que prefiere hablar de pasta fresca y vino antes que de años de calendario. Stanley Tucci, el mismo que te hace llorar en 'Cuestión de tiempo', vuelve a ganarse al personal sin esfuerzo. Y nosotros, encantados.

El chisme en 3 claves (TL;DR)