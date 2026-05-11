Tu móvil va más lento por la tarde: España lidera la congestión de red en Europa, según Ookla

No es cosa de tu móvil. Es cosa de todo un país enchufado a la red a la misma hora. Un estudio de Ookla acaba de ponerle cifras a esa sensación tan nuestra de que internet se arrastra justo cuando empieza la sesión de doomscrolling vespertino: España es el país con la red móvil más congestionada de toda Europa.

La prueba del algodón: del carril rápido a un camino de cabras a las ocho

Los datos son tan claros que casi duelen. El informe de Ookla revela que, durante las horas pico en España, la velocidad media de descarga se desploma de unos generosos 160 Mbps a apenas 54 Mbps. Para entendernos, es como si tu conexión pasara de ser un Ferrari a un Renault 4L en cuestión de minutos. La franja horaria maldita se concentra, oh sorpresa, entre las 19:00 y las 21:00 horas.

Y no solo es la velocidad. El aumento de la latencia en esas horas punta puede superar el 60%, un drama silencioso para quien intenta echar una partida online o mantener una videollamada. Olvídate de ese headshot limpio o de una conversación sin cortes: la red se convierte en un campo de minas digital donde los paquetes de datos tropiezan unos con otros.

Publicidad

El espejo europeo que da vergüenza ajena

Lo más sangrante del estudio no es la cifra en sí, sino la comparativa. Mientras que en España la congestión de red en sus peores momentos alcanza una puntuación de 62 puntos, en Reino Unido se queda en unos 30 y en Francia apenas roza los 10. Y no, no vale hacer trampas: Ookla ha medido las horas pico de cada país. Esto significa que en su peor momento, la red francesa está seis veces menos congestionada que la nuestra. Seis. Veces. Menos.

La pregunta que uno se hace es evidente. Si la demanda de datos se dispara a la misma hora en toda Europa, ¿por qué aquí la experiencia es tan peor? El dato deja en evidencia una infraestructura de red que, ante el primer empujón de la tarde, empieza a sudar por todos los poros del espectro radioeléctrico.

Una crisis de tráfico con pasajeros y sin obras a la vista

Este no es un problema nuevo. Históricamente, las redes de telecomunicaciones han sufrido picos similares en eventos como finales de Champions o campanadas de Nochevieja. Lo interesante aquí es la normalización del colapso: esto nos pasa cada día, religiosamente, cuando la gente sale del trabajo o se sienta en el sofá a ver Netflix en el móvil mientras el wifi de casa sigue apagado. Es la hora punta de siempre, pero sin un plan de carriles adicionales.

La cuestión real es si esto va a cambiar o no. Las operadoras invierten en 5G, fibra y nuevas antenas, pero la saturación del espectro y la regulación siguen siendo un cuello de botella. Mientras tanto, los usuarios nos acostumbramos a una realidad un poco absurda: tener un móvil de última generación que a ciertas horas rinde como un terminal de hace diez años. Si a las siete de la tarde no te carga un TikTok, no, no estás loco. Simplemente, vives en el país con el mayor atasco digital de Europa.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. La noticia es deprimente y no hay un nuevo y flamante producto que arregle esto la semana que viene. El hype aquí va justo. Lo bueno es tener un estudio que confirme que la culpa no es de nuestro móvil — ya podemos dejar de reiniciarlo como posesos cada vez que se pixela una serie.

El resumen para vagos (TL;DR)