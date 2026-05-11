GTA VI: precio en Europa y reservas esta semana, según el último rumor

Hay un rumor corriendo que es pura dinamita: este mismo martes 12 de mayo podrían abrirse las reservas de GTA VI en Europa y, además, el precio no sería de 100 euros como muchos temían, sino de 80 pelás. La cuenta de X RockStation —ojo, no oficial, pero con un historial curioso— ha soltado la liebre y la comunidad gamer ya está en modo histérico. Si se confirma, el 12 de mayo pasaríamos a tener entre manos el juego más esperado de la década… bueno, la posibilidad de encargarlo.

El chisme viene avalado por un supuesto empleado de una tienda de videojuegos británica que ha filtrado un dossier de prensa. Según ese documento, las reservas se activarán el martes 12 y el precio será de 69,99 libras (unos 80 euros al cambio). No hay packs para PS5, de momento, y solo aparece una edición estándar. Rockstar, claro, no ha dicho ni mu, pero viendo la página oficial de GTA VI, el suspense se masca.

El rumor: 12 de mayo, 80 euros y a correr

El mensaje que recibió RockStation decía que "trabajo en una importante tienda de videojuegos del Reino Unido (no Game) y acabo de recibir el dossier de prensa. Las reservas se abren el 12 de mayo y el precio es de 69,99 libras". La misma fuente añadía que solo veía una edición estándar y que Sony llegaría más tarde con algún pack. Vamos, lo justo para desatar la locura y que la mayoría de los fans espera con los dientes apretados una confirmación oficial.

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Lo curioso es que el dato del precio encaja con las últimas filtraciones que apuntaban a 80 euros, lejos de esos 100 que algunos querían colar. Si de verdad Rockstar decide mantener una tarifa «humana», la cartera del común de los mortales le hará un monumento. Aunque, insisto, sin verlo en un tráiler oficial, esto sigue siendo puro cotilleo de pasillo.

Por qué 80 euros suena a gloria (y lo que falta por confirmar)

El precedente asusta: juegos como Returnal o Demon’s Souls llegaron a costar 80 euros en su día, así que un GTA VI a ese precio sería, sencillamente, una ganga. Pero el rumor también huele a que solo habrá edición estándar de salida, lo que dejaría las ediciones especiales para más adelante. Si eso es cierto, Rockstar quiere que todos picotiemos la versión base y luego rascarnos con contenidos adicionales. Estrategia pura y dura.

El otro gran interrogante es el tráiler. Se habla de que el 12 de mayo también veríamos el tercer tráiler del juego. Si aciertan con las reservas, ¿acertarán también con las imágenes? Aquí es donde la bola de cristal se empaña. Rockstar es maestra en jugar al despiste, y marzo de 2026 tampoco está ya tan lejos.

El hype infinito de GTA VI y lo que nos enseña esta filtración

Llevamos más de una década soñando con este lanzamiento y cada rumor es gasolina en la hoguera. Recuerdo el fenómeno de GTA V: las reservas batieron récords antes de que nadie hubiese visto un minuto de gameplay. Ahora, con el escrutinio de las redes, cualquier papelito de una tienda se convierte en un notición. La mayoría de los jugadores y analistas cree que el precio se mantendrá competitivo porque Rockstar prefiere volumen de ventas inicial a espantar compradores con una tarifa de lujo.

Eso sí, mientras no haya confirmación oficial, el consejo es guardar la emoción en el bolsillo y la cartera cerrada. Pero si el martes nos levantamos con un tuit de Rockstar, el internet se vendrá abajo. Y por 80 euros, igual hasta pedimos dos copias. Bueno, una y media.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La fuente no es oficial pero tiene cierta coherencia con filtraciones anteriores, y el precio de 80 euros es un alivio que casi todo el mundo esperaba. Si se cumple lo de las reservas y el tráiler, la nota subiría a 9 automáticamente. De momento, atentos a la cartera y al timeline de X.

El resumen para vagos (TL;DR)