Shenae Grimes señala el doble rasero con Penn Badgley que incendia las redes

Shenae Grimes ha ido directa, sin anestesia, al núcleo del problema. La actriz que dio vida a Annie Wilson en la nueva '90210' ha reventado el debate de la semana con una crítica afilada al doble rasero que existe en Hollywood con las escenas de sexo y desnudos. La reflexión ha salido en un podcast y, como era de esperar, las redes se han incendiado en cuestión de horas.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un beef directo en redes, pero es un tema que lleva años coleando y que ahora vuelve a estar en boca de todos. Las palabras de Grimes han dado en la tecla exacta y el fandom de 'You' y de Penn Badgley se ha revolucionado. Es el debate de la semana, sin duda.

¿Qué ha soltado Shenae exactamente?

Todo empezó en una entrevista reciente donde la actriz hablaba de su carrera y de cómo la industria trata a sus figuras femeninas. Sin que nadie lo esperara, Grimes puso el foco en Penn Badgley, el actor de 'You' que hace unos años rechazó hacer más escenas íntimas en la serie por respeto a su esposa y a su propia fe cristiana. En su momento, aquello fue aplaudido de manera casi unánime.

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'Me rompió un poco el corazón', soltó Grimes en el podcast, según ha recogido BuzzFeed este fin de semana. El planteamiento de la actriz es demoledor: cuando un hombre pone límites en los rodajes, es un héroe; cuando lo hace una mujer, automáticamente es 'difícil' o 'problemática'. La doble moral, una vez más, se mueve en una sola dirección.

Shenae no ha ido con el cuchillo directamente contra Penn; de hecho, le reconoce que su postura es respetable. Su problema no es con él, sino con el trato desigual que reciben las actrices cuando se niegan a desnudarse o a rodar según qué escenas. 'Ellas son juzgadas con una dureza que nunca se aplica a ellos', vino a resumir la intérprete. Y el timeline de X, lógicamente, ha explotado.

Por qué la doble moral de Hollywood sigue intacta

El debate no es nuevo: Megan Fox, Kat Dennings, Anne Hathaway, y otras muchas actrices han hablado abiertamente de cómo se las sexualizó en los inicios de su carrera y de cómo tuvieron que pelear para no ser encasilladas en papeles de 'cuerpo bonito'. La diferencia, apunta Shenae, es que cuando un actor como Penn Badgley rechaza una escena de cama se le aplaude por su integridad, mientras que a ellas se las acusa de no ser profesionales.

Hay un matiz que está corriendo como la pólvora en TikTok: Badgley ya tenía una carrera consolidada y el poder suficiente para rechazar escenas sin que peligrara su contrato. Muchas actrices intentan poner esos límites cuando aún son jóvenes, están empezando y tienen miedo de perder el papel. El privilegio de poder decir que no no está repartido y las reacciones, desde luego, tampoco lo están. Ese es el meollo de todo.

El doble rasero que nunca se va de Hollywood

La industria ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a coordinadores de intimidad y protocolos de rodaje, pero la mentalidad de fondo a veces parece atascada en los años 90. No es la primera vez que un actor hombre capitaliza una decisión de este tipo mientras las actrices siguen soportando preguntas incómodas en las alfombras rojas sobre cómo fue rodar tal o cual desnudo. El patrón es cansino.

El caso Badgley-Grimes, aunque no sea un enfrentamiento personal entre ambos, es el ejemplo perfecto de una brecha que otras actrices como Emilia Clarke, Keira Knightley o Rachel McAdams han ido denunciando a cuentagotas: el cuerpo femenino en pantalla sigue siendo un terreno de batalla en el que ellos son jueces y ellas, juzgadas. La pregunta retórica de la semana en redes es unánime: ¿si Penn es un ejemplo a seguir, por qué cuando lo hacen ellas no son noticia?

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El clip del podcast seguirá dando vueltas toda la semana y, con suerte, obligará a más de uno a revisar sus propios sesgos. Ojalá que la próxima vez que una actriz ponga un límite no tengamos que esperar años para verlo reconocido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)