El 'friendslop' de casino 'Gamble With Your Friends' vende 1 millón de copias en una semana

Alguien en Steam ha apostado fuerte y ha ganado: 'Gamble With Your Friends' ha vendido un millón de copias en solo siete días. Sí, un millón. Con ese ritmo, dentro de un mes podríamos estar hablando de que tu abuela lo instala para timar a sus amigas del bingo.

El fenómeno no es un golpe de suerte aislado. El juego, que se autodenomina 'casino crawler', mezcla la tensión de intentar salir de una deuda monstruosa con la típica locura cooperativa que ha encumbrado a títulos como Lethal Company o REPO. Lo que en internet ya se conoce como 'friendslop': experiencias multijugador con físicas absurdas, presupuesto ajustado y una premisa que se ríe de cualquier juego serio. Gamble With Your Friends ha llegado para coronar esta fiesta.

La clave de su triunfo instantáneo está en una cuenta bancaria compartida: si un amigo arriesga todo, la miseria es de todos. El caos está servido con chat de voz por proximidad: podrás escuchar los gritos desesperados de tu colega cuando pide otra carta con un 17 duro en el blackjack. Y la gracia, obviamente, es que alguien siempre lo hace. El juego, desarrollado por SkyBrave, cuesta apenas 8 euros (que, como ya demostró el creador de Peak, Nick Kaman, en la práctica son casi 5 euros, y corre en cualquier PC que no sea una patata absoluta. Así cualquiera.

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De qué va este casino tan loco

Gamble With Your Friends no es un simulador de casino al uso. Aquí la premisa es más macabra: estás atrapado en un garito de juego con una deuda que pagar, y la única salida es desplumar a la casa o quitársela a tus propios compañeros. Cada partida es una carrera contrarreloj por coordinar estrategias con tus amigos mientras luchas contra el azar, las trampas del escenario y la inevitable estupidez humana. Puro caos colaborativo con avatares ridículos y físicas de trapo viejo, la receta exacta que ha convertido al friendslop en el género más rentable del momento.

El boca a oreja ha funcionado como un reloj suizo. En apenas una semana, el juego acumuló un millón de unidades despachadas, según el propio estudio en una entrada de su blog. Eso son más de 8 millones de euros brutos (sí, las matemáticas no fallan) para un proyecto que, a juzgar por sus gráficos low poly y sus animaciones voluntariamente cutres, no necesitó un presupuesto de superproducción. Y los jugadores, encantados de dejarse unos cuantos pavos por una tarde de risas.

Por qué el 'friendslop' es imparable (y este juego lo clava)

El friendslop no es una moda pasajera: es una evolución del party game heredada de la pandemia y la necesidad de reírse en grupo sin moverse de casa. Títulos como Lethal Company o REPO ya demostraron que la gente prefiere jugar con los errores de otros que contra un algoritmo perfecto. Aquí, la IA no te castiga; lo hace tu amigo el que se cree un lobo de Wall Street y acaba fundiendo el dinero común en una mala mano. La experiencia es social, grabable para TikTok y con un coste de entrada ridículo. Imbatible.

El estudio SkyBrave ha sabido leer el mercado como pocos. Incorporaron mecánicas de superación de deuda que recuerdan a las salas de Saw pero en versión cómica, y el sistema de voz por proximidad añade una capa de inmersión que convierte cualquier sesión en un meme andante. Eso sí, no todo es perfecto: los bugs se acumulan. Los propios desarrolladores han reconocido que están trabajando a contrarreloj para pulir los fallos que la comunidad reporta. Pero viendo las cifras de ventas, a nadie parece importarle demasiado.

Un millón de copias: ¿éxito merecido o puro efecto manada?

La cifra marea. Un millón de unidades en siete días coloca a este juego en el mismo escalón que algunos lanzamientos AAA, y eso con el presupuesto de una cena de empresa. ¿Hay mérito? Desde luego. El bucle de juego está bien pensado, la curva de aprendizaje es una carcajada constante y el precio elimina cualquier barrera. Sin embargo, es imposible ignorar que vivimos una burbuja del friendslop que algún día pinchará. La saturación llegará, como pasó con los battle royale o los autobattlers. Lo interesante será ver si, cuando esa burbuja explote, queda algo más que el recuerdo de una risa con los colegas.

De momento, el juego sigue sumando jugadores y la desarrolladora ya ha prometido parches y contenido nuevo. Si eres fan de este tipo de experiencias, probablemente ya lo tienes en tu biblioteca. Si no, la pregunta clásica: ¿merece la pena sumarse a la ola aun a riesgo de que dentro de dos meses esté muerto? A ocho pavos, el riesgo es mínimo.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. El concepto es sólido y el friendslop aún no ha tocado techo, pero los bugs y la duda de si la comunidad aguantará más allá del pelotazo inicial me impiden darle un sobresaliente. Aun así, por el precio de un café con leche, te llevas una tarde de carcajadas aseguradas. Si tu grupo de amigos no está jugando, te están timando.

El resumen para vagos (TL;DR)