ScienceDaily: el portal que condensa la ciencia del día a día

Un comunicado de prensa de la Universidad de Copenhague llega a una bandeja de entrada. En él, un equipo de biólogos describe un extraño código genético en un organismo microscópico. Casi al mismo tiempo, otro despacho de la Universidad de Stanford anuncia que un simple aminoácido podría ralentizar el alzhéimer. Un matrimonio en Rockville, Maryland, lee ambos textos. Decide que el mundo debería conocer esas historias. En menos de una hora, los dos hallazgos aparecen resumidos, con un titular claro y un enlace a la fuente original, en la página principal de ScienceDaily.

Esa coreografía se repite decenas de veces cada día desde 1995. ScienceDaily se ha convertido en uno de los portales de divulgación científica más visitados del planeta, un agregador que condensa la marea de investigaciones publicadas a diario en un formato accesible para el público general. Su receta es sencilla: seleccionar los comunicados de prensa de universidades, centros de investigación y revistas científicas, resumirlos en un lenguaje llano y publicarlos sin muros de pago.

Lo que comenzó como un modesto boletín de correo electrónico enviado a unos pocos colegas es hoy un gigante con más de cien mil artículos acumulados y millones de lectores mensuales. Su historia es la de la divulgación científica en la era digital y, también, la del delicado equilibrio entre la inmediatez informativa y el rigor periodístico.

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De un 'e-mail' a un portal planetario

Dan y Michele Hogan fundaron ScienceDaily en 1995, cuando la World Wide Web apenas empezaba a popularizarse. La pareja, residente en Rockville, a las afueras de Washington D. C., compartía una fascinación por la ciencia y una certeza: los descubrimientos más asombrosos rara vez llegaban al gran público. «Queríamos hacer la ciencia accesible para todos, no solo para los académicos», explicó Dan Hogan en una de las escasas entrevistas que concedió a lo largo de los años.

El primer número del boletín se envió mediante un sistema de listas de correo electrónico, al estilo de los newsletters que dominaban la comunicación digital de los noventa. Recopilaba noticias de fuentes como la NASA, los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y universidades punteras. El boca a boca funcionó: en pocos meses, miles de suscriptores recibían a diario el resumen de la ciencia.

En 1996, con la explosión del acceso a Internet, los Hogan dieron el salto a la web. ScienceDaily se transformó en un portal con categorías temáticas —salud, tecnología, medio ambiente, sociedad— y un motor de búsqueda rudimentario. Desde entonces, la arquitectura del sitio apenas ha variado: una página de inicio dominada por una sucesión vertical de titulares con fecha, un breve párrafo y un enlace al comunicado original. La estética es funcional, casi espartana. Ese minimalismo, lejos de ser una carencia, se convirtió en una seña de identidad: el lector sabe que encontrará información directa, sin artificios.

El crisol de la ciencia cotidiana

Una mirada a la portada de ScienceDaily en cualquier jornada revela la diversidad de disciplinas que abarca. Pueden coincidir un hallazgo sobre la memoria de los monos envejecidos, un avance en la producción de células de insulina a partir de células madre, el descubrimiento de una araña bautizada en honor a Pink Floyd —Pikelinia floydmuraria— y la confirmación experimental de una ley universal de crecimiento en dos dimensiones mediante sistemas cuánticos. La lista es un reflejo fiel de la producción científica global.

Esa amalgama es, precisamente, el principal valor del portal. Para un lector curioso, la página funciona como una ventana instantánea al zeitgeist de la investigación. Los titulares abarcan desde neurociencia —«Millones de 'sinapsis silenciosas' permanecen ocultas en el cerebro adulto hasta que el aprendizaje las activa»— hasta paleontología —«El caminar lateral de los cangrejos se originó en un único ancestro hace doscientos millones de años»—, pasando por la física aplicada —«Un propulsor electromagnético de litio alcanza un nuevo hito en pruebas del JPL de la NASA»— y la psicología —«Un horario caótico de sueño durante los cuarenta años duplica el riesgo cardiovascular»—. Cada pieza es un aperitivo que deja al lector la opción de profundizar si así lo desea.

Detrás de esa aparente facilidad hay un protocolo de trabajo minucioso. El equipo, reducido durante las primeras décadas a los propios fundadores y un puñado de editores, rastrea a diario centenares de canales RSS, alertas de correo electrónico y repositorios institucionales. Los criterios de selección nunca se han hecho públicos, pero la práctica revela un sesgo hacia estudios con impacto inmediato, relevancia social o un componente visual atractivo. No es casualidad que las investigaciones sobre cambio climático, inteligencia artificial o biomedicina ocupen un lugar destacado.

Un modelo de negocio sencillo y longevo

Frente a los vaivenes de la prensa digital, que prueba muros de pago, suscripciones y micropagos, ScienceDaily mantiene desde su fundación un esquema casi inmutable: el acceso es gratuito y la financiación procede íntegramente de la publicidad gráfica. Los anuncios, siempre relacionados con ciencia, tecnología o educación, aparecen integrados en el lateral derecho de la página y en algunas posiciones flotantes. La fórmula ha demostrado ser sostenible durante más de tres décadas.

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Esa estabilidad económica ha permitido a los Hogan conservar la independencia editorial y evitar las presiones que sufren los medios que dependen de grandes grupos de comunicación. Al mismo tiempo, ha suscitado críticas recurrentes, especialmente entre periodistas científicos: el portal no produce noticias propias, sino que reescribe y publica comunicados de prensa tal cual, a menudo sin contrastar los datos ni buscar voces discrepantes.

La sombra del «corta y pega»

La polémica acompañó a ScienceDaily desde sus primeros años de popularidad. En 2006, un artículo en la revista Columbia Journalism Review —que la propia Wikipedia recoge— señalaba que el portal operaba «como un conducto de comunicados de prensa, en lugar de un vigilante del periodismo científico». Los críticos subrayaban que, al reproducir los resúmenes de las universidades sin añadir contexto ni verificación, se corría el riesgo de propagar afirmaciones exageradas o estudios con metodologías débiles.

Un caso citado con frecuencia involucró a un comunicado sobre los supuestos beneficios del vino tinto, que más tarde se demostró basado en un estudio con serios defectos metodológicos. ScienceDaily lo publicó como noticia destacada, contribuyendo a su difusión viral antes de que la revista científica de origen lo retirara. Situaciones así, aunque minoritarias, alimentaron el debate sobre la responsabilidad de los agregadores en la era de la desinformación.

Los fundadores han defendido siempre su enfoque. En una declaración recogida en la página «Acerca de», afirman: «No somos periodistas, somos curadores. Nuestra misión es proporcionar un acceso rápido y fiable a los hallazgos científicos, derivando siempre al lector a la fuente original para que pueda juzgar por sí mismo». La postura es clara: el portal se define como un intermediario, no como un medio de contraste.

Del boletín al ecosistema multimedia

Aunque la esencia de ScienceDaily ha permanecido fiel a su origen textual, la web ha ido incorporando elementos multimedia de forma paulatina. A las imágenes estáticas de los artículos se sumaron, a partir de 2010, vídeos explicativos incrustados desde los canales de las propias universidades. La sección «Science Videos» recopila animaciones, grabaciones de experimentos y entrevistas con autores. En 2015, el portal lanzó su propia enciclopedia de ciencia, con más de cinco mil entradas que glosan términos como «entrelazamiento cuántico» o «microbiota intestinal».

Las redes sociales, sobre todo Facebook y X (antes Twitter), se convirtieron en un altavoz formidable. Cada resumen publicado en la web genera un tuit automático que, en cuestión de minutos, puede alcanzar decenas de miles de impresiones. Ese flujo constante de novedades ha convertido a ScienceDaily en una parada obligatoria para periodistas, docentes y divulgadores que buscan la materia prima de sus propias piezas.

El valor añadido de la curaduría

Pese a las críticas, numerosos expertos admiten que el modelo de ScienceDaily cumple una función irremplazable en el ecosistema informativo. «La producción científica es tan abrumadora que ningún periodista puede seguirla toda. Agregadores como ScienceDaily sirven como primer filtro, señalando lo que merece atención», escribió la divulgadora Ed Yong en una ocasión. La cita ilustra una realidad: los grandes titulares científicos que aparecen en los periódicos suelen tener detrás un comunicado que previamente circuló por el portal.

Además, el sitio actúa como un archivo histórico de la ciencia reciente. Cada artículo queda indexado por fecha y categoría, lo que permite a cualquier persona rastrear la evolución de un campo —desde la investigación del VIH hasta los exoplanetas— con solo teclear unas palabras clave. El buscador interno, mejorado en los últimos rediseños, devuelve resultados clasificados por relevancia y ofrece la posibilidad de filtrar por año, universidad o revista.

Un público global sin barreras idiomáticas

Uno de los rasgos distintivos de ScienceDaily es su alcance internacional. Aunque el contenido está íntegramente en inglés, el tráfico procede de todos los continentes. Universidades de países no anglófonos —desde la Universidad de Tokio hasta el Consejo Superior de Investigaciones Científicas español— envían sus comunicados en inglés con la esperanza de que el portal los seleccione. De hecho, muchos organismos cuentan con gabinetes de prensa especializados en preparar notas para agregadores como este, conscientes de su poder de amplificación.

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La comunidad de lectores en español ha crecido de forma notable en la última década. Aunque no existe una versión traducida del sitio, la sencillez del lenguaje empleado —frases cortas, vocabulario técnico explicado— facilita la lectura a quienes no dominan el inglés. Además, varios proyectos de divulgación en español toman a diario noticias de ScienceDaily como punto de partida para sus propias adaptaciones, creando un efecto cascada que multiplica el impacto de cada comunicado.

Entre la inmediatez y la responsabilidad

El caso de ScienceDaily plantea una pregunta incómoda que trasciende al propio portal: ¿debe un agregador asumir las mismas responsabilidades que un medio periodístico? La respuesta no es unívoca. Por un lado, el sitio nunca se ha presentado como un periódico, sino como un escaparate de la producción científica. Su política de enlazar siempre a la fuente primaria permite que cualquier lector escéptico compruebe la información original. Por otro lado, la línea que separa el escaparate del periodismo se desdibuja cuando los resúmenes llevan titulares categóricos y se comparten en redes sociales como si fueran verdades consolidadas.

La solución que el portal adoptó a partir de 2018 fue sutil pero significativa. En cada artículo, junto al nombre de la universidad o revista, se empezó a incluir una etiqueta que indicaba si el contenido procedía de un comunicado de prensa o de una reunión científica. Además, se reforzó la sección «Notas de los editores», donde, en ocasiones, se añade una apostilla sobre las limitaciones del estudio o el tamaño de la muestra. No es un sistema de verificación exhaustivo, pero representa un gesto hacia una mayor transparencia.

Una ventana diaria que no se cierra

Quizá el mayor acierto de ScienceDaily sea haber comprendido, antes que casi nadie, que la ciencia no es una sucesión de hitos puntuales sino un goteo constante. Las portadas de los diarios solo recogen el alunizaje, la vacuna o el hito del año, pero la materia prima de la investigación son los ensayos con ratones, las simulaciones informáticas, las expediciones que toman muestras de hielo. El portal, al publicar a diario ese goteo, construye un relato acumulativo y paciente de la ciencia en marcha.

A lo largo de tres décadas, el mundo de la información ha cambiado de forma radical, con la aparición de redes sociales, desinformación masiva y crisis de los medios tradicionales. ScienceDaily ha sorteado esas turbulencias aferrado a su receta original: seleccionar, resumir y enlazar. Sin alharacas ni redacciones mastodónticas, un matrimonio de Maryland logró crear el agregador científico de referencia. Y, cada mañana, la bandeja de entrada de su servidor sigue recibiendo, desde laboratorios de todos los continentes, las semillas del conocimiento que crecerá en las pantallas de millones de lectores.