Dua Lipa demanda a Samsung por 15 millones tras usar su imagen sin autorización

Dua Lipa ha soltado un bombazo judicial que nadie en la industria vio venir. La cantante demanda a Samsung por 15 millones de dólares —unos 13,7 millones de euros al cambio— y la razón es tan sencilla como surrealista: su cara apareció en los televisores de la marca sin que ella viera ni un céntimo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No hay beef de Twitter, pero el drama es máximo cuando una de las artistas más importantes del planeta planta cara a un gigante tecnológico. La cifra y el descaro de la jugada lo convierten en un culebrón legal de los que vamos a seguir de cerca.

Qué ha pasado exactamente (y por qué la demanda es tan heavy)

Según ha destapado Variety, la denuncia se presentó el viernes pasado en un tribunal de California. Samsung usó la imagen de Dua Lipa en el packaging de sus Smart TV durante el último año, sin pedir permiso y, por supuesto, sin soltar un solo dólar. La propia artista se enteró cuando vio las cajas circulando por redes y tiendas.

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La demanda habla de 15 millones de dólares en daños. Un pastizal. Y el argumento es contundente: al asociar su rostro a los televisores, la compañía dejaba caer una falsa sensación de patrocinio que inflaba las ventas. Lipa no ha dado su consentimiento y quiere que quede claro.

Por qué el timeline está a medio gas pero esto va a explotar

Ahora mismo las redes no son un hervidero, pero dale un par de horas. La noticia acaba de saltar y el choque entre una estrella del pop y una multinacional coreana tiene todos los ingredientes para convertirse en el drama de la semana. Los fans ya están recopilando tuits antiguos de campañas de Samsung donde la imagen de Lipa aparecía difuminada o de fondo.

En La redacción de Qué!, lo hemos visto claro: esto no es un simple descuido de marketing. Es una jugada de libro que, si la cantante gana, puede cambiar las reglas del uso de imágenes en el packaging para siempre.

El precedente que nos da la razón (y el dinero que se pierde por el camino)

Dua Lipa no es la primera en enfadarse. La artista se suma a una lista larga de celebridades que han tenido que defender sus derechos de imagen en los juzgados —desde Scarlett Johansson contra una IA que imitaba su voz hasta las eternas batallas de modelos en flyers de discotecas—. La diferencia aquí es el scale: una multinacional con facturación de cientos de miles de millones que decide que tu cara vale cero euros.

Si el juicio prospera, sentará un precedente enorme. Las marcas se lo pensarán dos veces antes de coger una foto de Getty y meterla en una caja. Mientras tanto, los abogados de Lipa parecen tener las pruebas y las facturas muy claras. El plot twist nadie lo vio venir.

El chisme en 3 claves (TL;DR)