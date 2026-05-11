One UI 8.5 ya está en España: novedades, móviles compatibles y cómo actualizar tu Galaxy

Samsung ha apretado el botón de despliegue global y One UI 8.5 ya está en España. Hoy, 11 de mayo, es el día elegido para empezar, pero que no cunda el pánico: no es una avalancha de notificaciones simultáneas. La actualización llegará por oleadas a los Galaxy más punteros y, con un poco de suerte, a tu móvil en los próximos días. Si tienes un modelo de la lista de la primera fase, respira hondo y actualiza.

Lo que trae One UI 8.5 (y lo que no es humo)

El gran titular es Liquid Glass, un rediseño de la interfaz que apuesta por transparencias, difuminados y una estética más fluida. No es solo un cambio de piel: Samsung ha metido mano a la animaciones y la respuesta táctil para que todo se sienta más orgánico. A eso súmale nuevas funciones de IA que mejoran el texto predictivo, la organización de la galería y hasta la edición de fotos con un solo toque.

La batería también recibe cariño con un modo de ahorro adaptativo más inteligente, y la cámara gana ajustes de color basados en escenas, no solo en modos predefinidos. Vamos, que no es una revolución, pero sí una puesta a punto con cabeza. La personalización sube de nivel: puedes jugar con widgets interactivos y fondos que reaccionan al clima.

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¿Mi móvil lo recibe hoy? La lista de los afortunados

Samsung no actualiza todo el catálogo de golpe. La primera fase cubre los modelos más recientes y los tope de gama de los últimos años. Apunta: Galaxy S25 (todos los sabores: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge y S25 FE), Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Galaxy S24 (incluido el FE), Galaxy S23 (y su FE), Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, y las tablets Galaxy Tab S10 y Tab S11. Si tu dispositivo está en esta lista, la actualización puede aparecer entre hoy y los próximos cuatro o cinco días, dependiendo de la región y del operador.

¿Tu Galaxy no sale? No te agobies. La segunda oleada, en una o dos semanas, incluirá más modelos de la serie Galaxy A y algún gama media reciente. Samsung suele priorizar los más potentes y luego va bajando. La compañía ha confirmado que planea llevar One UI 8.5 a muchos de sus Galaxy A, aunque no a todos, así que si tienes un A54 o similar, estate atento.

¿Actualización sólida o solo maquillaje? El precedente que nos da pistas

Con One UI 8.0 pasó algo parecido: prometieron una IA más integrada y al final fue un asistente de texto que apenas usabas. Esta vez parece que hay más chicha, sobre todo en la fluidez del sistema y en las herramientas de cámara. El diseño Liquid Glass no es solo estético: reduce la carga gráfica y puede ayudar a arañar unos minutos extra de pantalla. Samsung ha aprendido de los tropiezos de la versión anterior y ha pulido el rendimiento antes de lanzar la actualización global, algo que se agradece.

La gran incógnita es si las funciones de IA llegarán a todos los modelos o se reservarán para los más nuevos. Por ahora, los Galaxy S25 y los Fold 7 estrenan el paquete completo, pero los S23 podrían quedarse con una versión recortada. La estrategia de fragmentación de Samsung sigue siendo su talón de Aquiles, aunque al menos las actualizaciones llegan rápido.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La actualización pinta bien: diseño nuevo, más IA útil y mejoras reales en batería y cámara. Solo le resta medio punto la eterna duda de si las funciones estrella llegarán a todos los Galaxy compatibles. Si tienes un S25 o un Fold 7, instálala sin miedo; si no, paciencia, que el despliegue va a buen ritmo.

El resumen para vagos (TL;DR)