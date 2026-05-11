El zasca de Pipi Estrada al libro de Alejandra Rubio: 'Yo el tiempo me lo ahorro en cosas más importantes'

No ha hecho falta leer ni la sinopsis. Pipi Estrada ha sentenciado el debut literario de Alejandra Rubio en una sola frase y a las pruebas nos remitimos. La pulla que ha soltado el periodista en Diez Minutos ya está en todos los grupos de WhatsApp y el timeline echa humo: 'A mí leer una novela de Alejandra no me suma absolutamente nada y la verdad es que estoy para sumar, no para restar'.

Vamos por partes. Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, presentó hace unos días su primera novela. Un lanzamiento con alfombra roja en casa, fotos familiares y un despliegue mediático más que correcto para ser una desconocida que se mete a escritora. Pero todo idilio promocional tiene su aguafiestas, y esta vez ha llegado en forma de ex.

Pipi Estrada, expareja de Terelu, no se ha mordido la lengua. En una entrevista publicada por la revista, el comunicador ha dejado claro que no piensa dedicarle ni cinco minutos a la obra. 'El tiempo me lo ahorro en cosas más importantes', ha reiterado. El detalle que todo el mundo se ha saltado: Pipi aclara que está 'para sumar, no para restar'. O sea que, en su opinión, pasar páginas de la novela de Rubio sería restar. Así, sin anestesia.

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La respuesta en redes ha sido un festival de memes. Algunos defienden que es un comentario gratuito, otros celebran la sinceridad y hay quien recuerda que su relación con Terelu acabó hace más de una década y que este tipo de declaraciones huelen a rencor de otra época. El nombre de la abuela, María Teresa Campos, también ha aparecido como comodín emocional. Porque en esta familia cualquier roce arrastra el eco de Doña Mari Tere, fallecida en 2023.

Qué ha dicho exactamente y por qué quema

La frase completa, publicada esta misma semana, no tiene desperdicio: 'A mí leer una novela de Alejandra no me suma absolutamente nada y la verdad es que yo estoy para sumar, no para restar'. Ahí está el zasca. No es una crítica literaria, ni siquiera un 'no me gusta la portada'. Es un ninguneo de manual: me niego a comprobar si tienes talento. Y eso, en un gremio donde las presentaciones de libros suelen arropar incluso a los novatos, es un hachazo.

El contexto pesa. Pipi Estrada mantuvo una relación sentimental con Terelu Campos entre 2006 y 2008, con alguna que otra reconciliación no confirmada. Desde entonces, sus apariciones mediáticas relacionadas con las Campos han sido escasas y siempre con cierto tufo a indirecta. Esta vez, sin embargo, ha ido directo a la hija, que no tenía ni dos años cuando su madre empezó a salir con el periodista. Cosas que pasan en 2026.

Alejandra, por ahora, no ha respondido. Su última publicación en Instagram sigue siendo un carrusel promocional del libro con la frase 'Lo más bonito que he escrito nunca'. La ironía se sirve sola.

El beef tiene apellido y la culpa es de la herencia Campos

Esta historia no se entiende sin la sombra de Terelu. La presentadora ha hecho de la protección a su hija una bandera en los últimos años, sobre todo después del fallecimiento de María Teresa. Cualquier ataque a Alejandra, aunque sea un desprecio literario, se convierte automáticamente en munición emocional para el bando familiar. Y Pipi, que conoce el patio, lo sabe.

En la redacción ya lo hemos puesto dos veces en bucle. No es la primera vez que la saga Campos-Rubio-Borrego genera un pico de audiencia con un conflicto externo. Recordemos el rifirrafe de Alejandra con ciertos colaboradores televisivos hace un par de temporadas, o las tensiones entre Terelu y su hermana Carmen Borrego. El morbo vende, sí, pero aquí además hay un componente de 'qué necesidad había'.

Si algo demuestra este capítulo es que el apellido Campos sigue siendo gasolina para cualquier medio del corazón. El libro de Alejandra, con críticas discretas hasta ahora, ha recibido más atención en 24 horas por el zasca de Pipi que por su propia campaña. Y eso, a efectos de ventas, puede ser un regalo envenenado o un impulso inesperado. El tiempo dirá.

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