Mbappé suelta en el Clásico el mensaje que le ha valido el título de 'antimadridista'

Mbappé ha conseguido lo que parecía imposible: que el madridismo se enfade con su estrella en un Clásico. Y sin jugar. Su historia de Instagram en pleno partido ha desatado una ola de indignación que ya le cuelga el sambenito de 'antimadridista'.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un 'hala Madrid' con el 2-0 en pantalla no es la mejor manera de mostrar apoyo. En apenas unas horas, el hashtag #MbappéAntimadridista se ha colado en los trends de X y el madridismo se pregunta si el francés se equivocó de hora o si el despiste esconde algo más. Este culebrón acaba de empezar.

El post que ha incendiado Twitter: 'hala Madrid' con el 2-0 en pantalla

La tarde de ayer en el Camp Nou ya era complicada para el Real Madrid, que perdía 2-0 frente al Barça y veía cómo se escapaba cualquier opción de título. Mbappé, lesionado y desde casa, decidió publicar una imagen de su televisor con el partido en directo y el mensaje 'hala Madrid' acompañado de un corazón blanco.

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El problema no fue el gesto, sino el timing. En la pantalla se veía claramente el minuto 35 y un 2-0 en el marcador a favor del Barcelona. La afición blanca, que ya andaba con los nervios a flor de piel, interpretó la publicación como una burla en diferido.

Las críticas no tardaron en llegar. 'Se ha esperado a subir la foto a que el Barça fuera ganando 2-0. El mayor antimadridista que se ha visto', escribía un aficionado. Otro remataba: '¿Mbappé no es el más listo de la clase o se está descojonando del Real Madrid? Cada vez tengo más claro que es lo segundo.'

Por qué el madridismo se ha sentido traicionado (y no es solo por el horario)

Para entender la tormenta hay que sumar el contexto. Mbappé arrastra ya varias semanas de ruido extradeportivo. Hace apenas unos días, su viaje a Italia con Ester Expósito copó los titulares de la prensa rosa, y después aparecieron imágenes suyas riéndose en Valdebebas justo después de la pelea entre Valverde y Tchouaméni. La mayoría de los aficionados cree que esos gestos muestran una falta de compromiso que ahora explota con este post.

Álvaro Arbeloa, técnico del equipo, ya había confirmado que Mbappé apuró para llegar al Clásico pero no pudo. 'Quedan dos semanas, y según evolucione de las molestias veremos si puede jugar o no', dijo. Pero para muchos, el jugador está más pendiente de su perfil de Instagram que de recuperarse.

¿Antimadridista o despiste? La línea que separa el drama del error tonto

Lo de Mbappé recuerda inevitablemente a otros casos de publicaciones desafortunadas. En su día, Piqué ya se ganó algún que otro enfado por subir fotos con la selección en momentos delicados para el Barça. Pero aquí el matiz es distinto: Mbappé acaba de aterrizar en el Real Madrid (llegó en 2025) y todavía no ha conquistado a una grada que le exige entrega total.

La teoría más lógica es que el francés simplemente no midió el impacto de la hora. Puso el partido, vio que perdían y, en un arrebato de ánimo, publicó la foto sin mirar el minutaje. Pero la acumulación de polémicas recientes convierte cada despiste en una prueba de fuego. A partir de ahora, cada story que suba será analizada con lupa, y al madridismo le va a costar olvidar este 2-0.

El desenlace de esta miniserie pasa por ver si Mbappé vuelve a jugar antes del final de Liga y si sus compañeros cierran filas o dejan que el runrún crezca. Lo que es seguro es que el hashtag #MbappéAntimadridista no va a desaparecer pronto.

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El chisme en 3 claves (TL;DR)