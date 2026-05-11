Corea del Sur se obsesiona con las 'orejas de elfo': la moda para afinar la cara con ácido hialurónico

Jung Da-yun no estaba contenta con lo que veía en el espejo. No era la nariz, ni los pómulos. Era algo mucho más insospechado: sus orejas no eran lo bastante grandes. Así que esta influencer surcoreana de 31 años fue a una clínica de Seúl, pagó unos 70 dólares y se inyectó ácido hialurónico en los cartílagos auriculares. El resultado fue inmediato y un tanto surrealista: las orejas le asomaron hacia delante y, como por arte de magia, su cara parecía más delgada, más joven y proporcionada. Bienvenidos a la era de las 'orejas de elfo', la última obsesión estética de Corea del Sur que amenaza con cruzar todas las fronteras.

Qué son exactamente las 'orejas de elfo' (y por qué no tienen nada que ver con Tolkien)

Olvídate de las puntas afiladas de los elfos de El Señor de los Anillos. El término clínico se acerca más a 'oreja de hada' (fairy ear), un procedimiento que busca alterar la posición natural del pabellón auricular para crear una ilusión óptica en el rostro. Según detalla el doctor Jung Gyu-sik en un estudio de Plastic & Reconstructive Surgery – Global Open, la técnica consiste en inyectar entre 1 y 2 mililitros de relleno de ácido hialurónico en la parte lateral del hélix y el surco que une la oreja con el cráneo. Es rápido, apenas duele y cuesta unas decenas de dólares. El propio doctor Jung confiesa en The Wall Street Journal haber llegado a realizar hasta 20 intervenciones al día.

Pero lo más curioso es que no se trata de tener unas orejas más bonitas: el auténtico objetivo es que la cara parezca más pequeña y afilada, casi como un truco de perspectiva fotográfica. Al proyectar las orejas hacia fuera, se crea una estructura lateral que compensa visualmente la anchura de los pómulos y hace que la mandíbula parezca más en 'V', el canon de belleza supremo en Asia Oriental.

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El verdadero motivo: el terror al 'rostro de tortita' y la tiranía de la V

Para entender esta fiebre hay que alejar la mirada de la oreja y centrarse en la mejilla. La investigadora surcoreana Leem So-yeon lo resume con brutal claridad: “Es un procedimiento para hacer que la cara parezca más pequeña. Las orejas son solo el medio”. En Asia Oriental tener la cara ancha o la cabeza grande está fuertemente penalizado. En China se burlan de las 'caras de tortita'; en Corea del Sur se idolatra una mandíbula afilada en forma de V. Y no es puro narcisismo: como explica John P. DiMoia, profesor de la Universidad Nacional de Seúl, “los jóvenes no se operan por ego, sino para lucir lo mejor posible en las entrevistas de trabajo”.

El detonante definitivo fue cuando Mimi, una cantante del grupo de K-pop Oh My Girl, confesó que ella misma usaba cinta adhesiva especial para simular el efecto de orejas despegadas. Las búsquedas de 'relleno de orejas' explotaron un 1.200% en plataformas de estética coreanas, y la cinta de 3 dólares se convirtió en el accesorio must have de miles de jóvenes. De repente, las orejas grandes —que en Occidente muchos tratan de ocultar con cirugía— eran un rasgo de lo más deseable.

Una fábrica de inseguridades que no descansa

Y aquí es donde la cosa se vuelve aún más surrealista. La industria de la estética surcoreana, una de las más hipertrofiadas del planeta, necesita inventar constantemente nuevas áreas del cuerpo que 'corregir'. Tras haber agrandado ojos, subido narices, afilado mandíbulas y blanqueado pieles a base de inyectables y bisturí, las orejas eran uno de los pocos territorios vírgenes. Seúl alberga el 'Cinturón de la Belleza', un vecindario que no llega al tamaño de Central Park pero que concentra más clínicas de cirugía estética que Los Ángeles, Miami y Río de Janeiro juntas. Y la demanda no para: en 2025 más de 2 millones de turistas médicos visitaron Corea del Sur, la mayoría buscando tratamientos no invasivos como el relleno de orejas, el ADN de salmón o las terapias de exosomas.

Sin embargo, la máquina perfecta tiene sus grietas. La presión por encajar en un canon tan excluyente —el ideal bai fu mei (blanca, rica, hermosa)— ha detonado movimientos de resistencia feminista como Escape the Corset, mujeres que se niegan a seguir invirtiendo su dinero y su salud mental en estas implacables exigencias. Y la paradoja la resume a la perfección Lee Rim, un fisioterapeuta de 34 años que siempre tuvo las orejas grandes y despegadas: “Nunca pensé que fueran atractivas. Siempre sentí que mis orejas hacían que mi cara pareciera más grande”. Precisamente lo contrario de lo que promete el ácido hialurónico.

Al final, la fiebre de las orejas de elfo es solo el último capítulo de una maquinaria que prospera señalando una parte del cuerpo que hasta ayer ignorábamos, nos convence de que es un defecto urgente y solo ella nos puede cobrar por arreglarlo. Y mientras siga habiendo complejos que rentabilizar, la próxima inseguridad ya está incubándose en algún laboratorio de Seúl.

El resumen para vagos (TL;DR)