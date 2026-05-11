Ana Mena se estrena en 'La Voz Kids' y Orozco toma la delantera en una primera noche llena de emoción

El esperado regreso del talento infantil a la televisión nacional ya es una realidad. El pasado sábado 9 de mayo, Antena 3 encendió los focos de la undécima edición de 'La Voz Kids', un formato que, año tras año, logra cautivar a la audiencia con la pureza y la potencia vocal de los más pequeños.

Para empezar la noche por todo lo alto, el programa decidió rendir un homenaje a la historia del formato y a la propia música. Los cuatro coaches se subieron al escenario para interpretar juntos el clásico "Hey Jude", creando un clima de unión y respeto por el arte que los niños y niñas llevan al plató.

Ana Mena se rinde ante el talento en el gran estreno de 'La Voz Kids'

En esta undécima entrega, Edurne se mantiene como el único nexo con la temporada anterior, recibiendo en los sillones rojos a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Ana Mena. Este cambio de piezas ha traído una energía renovada al plató de 'La Voz Kids', especialmente con el debut de la cantante malagueña. Ana Mena no tardó en demostrar que, aunque sea su primera vez en este rol, sabe perfectamente cómo conectar con los concursantes.

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¿A quién no le va a gustar un buen chisme, Elsa? A quién no le va a gustar. 😂😂 #LaVozKidsEstreno



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El momento cumbre para la artista malagueña llegó con la aparición de Triana, la primera concursante en pisar el escenario este año. Con apenas 7 años, la pequeña se atrevió con un tema de Rocío Jurado, desplegando un poderío que dejó a los cuatro coaches sin palabras y con sus sillas giradas en tiempo récord.

La reacción de Ana Mena fue instintiva y visceral: se puso de rodillas para rogarle a la niña que la eligiera como mentora. Fue un despliegue de honestidad que caló hondo en Triana, quien ya tenía claro de antemano que quería trabajar con ella.

El megabloqueo de Antonio Orozco y su jugada maestra

Si Ana Mena destacó por su capacidad de seducción, Antonio Orozco lo hizo por su dominio de la estrategia. En su regreso al programa, el artista catalán no ha querido dejar nada al azar y ha hecho uso de una de las grandes novedades de esta edición: el megabloqueo.

Esta herramienta permite a un coach inmovilizar a sus compañeros incluso después de que hayan girado su silla, una jugada que puede ser determinante para el futuro de la competición. Orozco no dudó en utilizar este recurso para asegurar la voz de Celia en sus filas, dejando al resto de coaches sin posibilidad de reacción.

La euforia de Orozco tras conseguir su objetivo fue evidente. El coach fue muy claro al explicar por qué había tomado una decisión tan agresiva tan pronto: “No quería hacerlo, pero no me puedo perder tu camino en La Voz. Te vienes a mi equipo sí o sí”, exclamó ante la sorpresa general.

Gracias a este movimiento táctico y a su buen ojo clínico, Antonio Orozco cerró la primera noche de 'La Voz Kids' con tres "talents" en su equipo, situándose un paso por delante de sus rivales, quienes cuentan con dos voces cada uno.

La excelente sintonía entre los nuevos jueces del programa

A pesar de la competencia feroz por conseguir a los mejores niños, la química entre los cuatro protagonistas es innegable. Durante las pausas y en las entrevistas posteriores al estreno de 'La Voz Kids', se ha podido ver un respeto mutuo que traspasa la pantalla.

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🎙 ¡Ha llegado el día!



😍 Y no podemos estar más emocionados con el estreno de #LaVozKids.



Esta noche, primeras Audiciones en Antena 3. ✌ Y si no puedes esperar, ya disponible en atresplayer. 💥 pic.twitter.com/LGjqKg5xLl — La Voz Kids (@LaVozKids) May 9, 2026

Fonsi y Edurne fueron preguntados por el debut de Ana Mena y ambos coincidieron en que la malagueña está más que capacitada para el puesto. “Si hay algo que no necesita Ana Mena son nuestros consejos. Ana Mena es una pro, ella también se crió sobre un escenario. Empezó, creo que a los siete u ocho años, si no me equivoco”, señaló Fonsi.

Edurne reforzó esta idea comentando que Ana Mena tiene una conexión especial y muy bonita con los pequeños, cuidándolos y mimándolos en cada paso. Esa armonía en el jurado es fundamental para que el programa fluya, aunque a veces la rivalidad parezca intensa. De hecho, la propia Edurne bromeó sobre su relación con otro de sus compañeros al afirmar que: “Con Antonio Orozco, parece que estamos fingiendo el amor que sentimos, pero es real”.