Billy Corgan traerá a Madrid la magia de "Mellon Collie and the Infinite Sadness" en formato operístico

El líder de The Smashing Pumpkins celebrará el 30º aniversario de su obra maestra con un espectáculo audiovisual único el 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre.

Tras agotar entradas en siete funciones consecutivas en la Lyric Opera de Chicago el año pasado, Billy Corgan expande su ambicioso proyecto europeo para este 2026. La cita en la capital española tendrá lugar el viernes 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre, donde el músico reinterpreta uno de los pilares del rock alternativo: Mellon Collie and the Infinite Sadness.

Esta propuesta no es un concierto de rock convencional. Se trata de una experiencia transgresora que fusiona la potencia de las composiciones originales con la majestuosidad de una orquesta, un coro y una puesta en escena operística. Gracias a los nuevos arreglos firmados por James Lowe y el propio Corgan, el disco doble que definió a la generación de los 90 adquiere una profundidad emocional y sonora inédita hasta la fecha.

Publicidad

Un sueño hecho realidad

“El éxito de traducir Mellon Collie al formato operístico y clásico ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida”, confiesa Billy Corgan. “Cada noche en Chicago terminaba con una ovación atronadora. Llevar este espectáculo a Europa demuestra que este sueño mágico no tiene por qué terminar”.

Por su parte, el director y arreglista James Lowe destaca la riqueza del material original: “Ha sido gratificante descubrir cómo los matices de la obra se revelan de formas nuevas en estos arreglos sinfónicos. Interpretar esto en Europa con músicos de talla mundial es sencillamente emocionante”.

Una producción de alto nivel

El espectáculo tiene una duración de dos horas (incluyendo intermedio) y destaca por momentos de gran carga emocional, como la versión orquestal de “Tonight, Tonight” o la interpretación acústico-sinfónica de “1979”. La estética visual también juega un papel clave, con un vestuario exclusivo diseñado por House of Gilles, la firma de Chloé Mendel Corgan y Gilles Mendel.