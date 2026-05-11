Filtración de Forza Horizon 6: un error de Steam deja el juego al descubierto

Microsoft y Playground Games se acaban de comer un marrón de 155 gigas. Porque, a poco más de una semana de su lanzamiento, Forza Horizon 6 ha acabado en la calle tras un descuido de Steam que ya circula por redes piratas.

Según informó IGN España, los archivos de precarga del juego se subieron sin cifrar, y cualquiera con acceso a la beta de Steam pudo descargar el juego completo. El resultado es un derrape de manual: 155 GB de pistas, coches y modo historia ya están en manos de quien sabe navegar por los callejones oscuros de internet.

Así se coló el juego en Steam sin cifrar

La precarga, pensada para que los jugadores con malas conexiones pudieran adelantar trabajo, se convirtió en una filtración catastrófica. En lugar de los típicos archivos bloqueados hasta la fecha de lanzamiento, Steam sirvió la versión completa descifrada. Básicamente, pusieron el build de salida en bandeja de plata.

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El equipo de seguridad de Valve suele blindar las precargas a conciencia, así que el fallo es de los que hacen historia por puro descuido. Lo raro es que los sistemas automáticos no saltaran antes; tal vez alguien apretó el botón equivocado o las prisas por tener todo listo para el 19 de mayo jugaron una mala pasada.

La comunidad: entre la rabia y el ansia viva

Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, los piratas se frotan las manos: ya hay servidores de trackers sirviendo los 155 GB a velocidad de vértigo. Por otro, los fans más acérrimos están que echan chispas. Ver cómo un juego que esperaban con ganas se desparrama sin control duele casi como un spoiler en toda regla.

En redes la cosa se ha puesto turbia: unos piden a Microsoft que adelante el lanzamiento, otros suplican que se eviten destripes de la historia. Y , los modders ya están husmeando los archivos —cosa que da pistas del caos que se viene si esta versión sin pulir acaba sirviendo de base para mods oficiales antes de tiempo.

Por si fuera poco, la filtración llega en un momento en el que el hype por el primer Forza Horizon exclusivo de la nueva generación (Xbox Series X y PC) ya estaba por las nubes. Las primeras impresiones de la prensa eran tibias pero optimistas, y ahora cualquier pequeño fallo puede magnificarse en mil vídeos de YouTube antes de que el juego esté pulido.

El 19 de mayo sigue en pie, pero el golpe ya está dado

Microsoft no se ha pronunciado oficialmente, aunque es difícil que no muevan ficha en las próximas horas. La fecha de lanzamiento se mantiene, pero la pregunta real es cuánto daño hará esta filtración a la campaña de marketing. Ya hay streamers que están emitiendo partidas robadas y los foros hierven con capturas que muestran el mapa completo.

Históricamente, filtraciones así no suelen hundir un juego —Half-Life 2 sufrió una parecida y luego arrasó—, pero el sabor de boca es agridulce para el estudio. Si el juego resulta ser tan bueno como promete, este percance quedará en anécdota; si cojea, la crítica será doble por tener material temprano para comparar.

En cualquier caso, Forza Horizon 6 ya está en el asfalto ocho días antes de lo previsto, y eso es algo que ni los pilotos más hábiles pueden remediar. Nos vemos en el online —legal o no— el 19 de mayo.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El contenido filtrado confirma que el mundo abierto en el sudeste asiático es espectacular, con un clima dinámico que roza lo obsesivo y una física perfeccionada. El tropiezo de Steam empaña el estreno, pero las ganas de pisar el acelerador legalmente siguen intactas. Si no te importa que otros hayan llegado antes, querrás este juego sí o sí.

El resumen para vagos (TL;DR)