Antonio Orozco suelta la cifra de su dinero en el banco

Antonio Orozco ha soltado la cifra mágica. El cantante de 'Devuélveme la vida' se ha ido de la lengua en una entrevista reciente y ha contado, sin paños calientes, cuánto dinero tiene en el banco. La horquilla va de uno a tres millones de euros, según ha confirmado al diario El Español. Y no, no es lo que tú esperabas para un tipo que lleva más de 25 años en la música.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Un cantante consolidado se abre en canal sobre su cuenta corriente. Sin dramas, sin rupturas, pero con un dato que nos tiene a todos haciendo cuentas mentales. Le ha faltado enseñar el extracto bancario.

Lo que ha confesado Orozco sin filtros

Antes de petarlo con su primer disco, Orozco era un currante de una fábrica de coches que vivía al día. Luego llegó el éxito, las giras, los discos de platino y... un saldo que ahora mismo se mueve entre uno y tres millones de euros. No es poco, pero tampoco es la fortuna que la gente imagina para un artista con su trayectoria. El propio Orozco ha reconocido que antes era 'tieso' y que ahora puede vivir sin agobios económicos, pero lejos de la ostentación de otros colegas de la industria.

Publicidad

Eso sí, el catalán ha recalcado que no tiene hipotecas ni deudas pendientes. Su casa está pagada y vive sin agobios, un lujo al alcance de muy pocos en la industria musical.

Por qué este confesión está dando tanto que hablar

En un panorama donde los famosos presumen de mansiones, coches de lujo y viajes de ensueño en Instagram, que un tipo como Orozco suelte su saldo real es casi un acto de rebeldía. La cifra, además, deja patente que la industria musical no te hace millonario de la noche a la mañana a menos que te llames Shakira o Bad Bunny. Un movimiento parecido al de Marc Márquez, que hace unos días desveló que su casa de Pozuelo vale 10 millones y que él es autónomo para Hacienda. Parece que 2026 es el año en que los famosos se cansan de aparentar y prefieren contar cómo viven de verdad.

El dato que pone en jaque el mito del artista forrado

Orozco no es Rihanna, pero con más de dos décadas de carrera, la mayoría de los mortales esperaríamos una cuenta corriente con varios ceros más. El dato de entre uno y tres millones de euros suena más a un ahorro responsable de clase media-alta que a la fortuna de un ídolo de masas. La verdad es que la industria musical, especialmente en España, está llena de casos de artistas que llenan estadios pero tienen que seguir girando para no perder comba. La pandemia ya dejó claro que depender exclusivamente de los directos es un juego peligroso. Orozco ha sido listo: invirtió en su casa, en la educación de su hijo y en vivir tranquilo. El mensaje para los jóvenes que sueñan con ser cantantes es bastante clarificador.

Me parece un ejercicio de honestidad, aunque algunos dirán que es postureo para seguir en el foco. Yo me lo creo. Con esa voz rasgada no hace falta inventar dramas financieros.

Habrá que ver si otros famosos se animan a seguir su ejemplo o esto se queda en una anécdota de 2026.

El chisme en 3 claves (TL;DR)