Dead as Disco petándolo en Steam: el beat'em up indie con 95 % de reseñas positivas que no te puedes perder

Si creías que mezclar tortazos y ritmo era una idea que ya habíamos visto con Hi-Fi Rush, prepárate para Dead as Disco. Porque este beat'em up indie consigue que te muevas al compás mientras destrozas a enemigos pixel art, con un puntito canalla que recuerda a No More Heroes y una fluidez marcial que Sifu aprobaría. Lanzado el pasado 5 de mayo en Steam, ha logrado un 95% de reseñas positivas, y desde luego no es casualidad.

¿Qué narices es Dead as Disco y por qué mola tanto?

Dead as Disco es un beat'em up con alma de juego de ritmo. Cada golpe, esquiva o parry que ejecutas sigue el tempo de la música, y créeme: cuando encadenas combos al son de un bajo vibrante, sientes que estás dentro de un videoclip. El sistema de combate es frenético y castiga los momentos fuera de ritmo, pero la curva de aprendizaje está tan bien medida que siempre tienes la culpa tú, no el juego. Además, la estética cell-shading con trazos gruesos y colores neón le da ese aire a la saga de Suda51 que muchos echábamos de menos. Brain Jar Games, un estudio minúsculo, ha dado en el clavo con una propuesta híbrida que no se diluye en influencias: las amalgama con personalidad propia.

La comunidad ya se ha rendido a sus pies

Los números cantan: en menos de una semana, el juego ha acumulado más de 3.200 reseñas en Steam, con un demoledor 95% de positivas. Cuesta 19,03 euros en oferta de lanzamiento hasta el 19 de mayo (su precio habitual serán 23,79 euros), y también hay un Superfan Bundle que añade la banda sonora y un pack de skins por 24,01 euros. La demo gratuita, que sigue disponible, ha sido el trampolín perfecto para convencer a los indecisos. Y allí donde entran las mecánicas de ritmo, los comentarios en Steam se llenan de frases como “me ha recordado por qué amo los videojuegos” o “la pelea contra el jefe del segundo acto es una locura”.

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Por qué Dead as Disco no es un indie más

Este juego llega en un momento en que los beat'em up parecían dormidos. Tras el éxito rotundo de Hi-Fi Rush en 2023, pocos se atrevían con la fórmula rítmico-marcial, y mucho menos un estudio primerizo. El precedente más claro es el propio Sifu, un juego que todo el mundo alabó pero que pedía un temple casi monacal. Dead as Disco rebaja la exigencia sin perder profundidad: los combos se sienten accesibles, pero la sincronización musical añade una capa de complejidad que recompensa a quien se deja llevar. Creo que la clave de su viralidad está en que es un juego que se entiende en un gif, pero que guarda suficientes secretos como para que los speedrunners ya estén intentando pasarlo en una tarde sin perder el ritmo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. Brain Jar Games ha creado una mezcla que parece hecha a medida para los que crecimos con juegos de acción de los 2000 y ahora tenemos poco tiempo pero muchas ganas. La nota casi perfecta en Steam no es un delirio colectivo: el boca a boca está funcionando como solo funciona cuando algo es genuinamente bueno. Si no lo pruebas, te estás perdiendo el sleeper hit del verano.

El resumen para vagos (TL;DR)