Nuevas ayudas al empleo para jóvenes en Castilla-La Mancha: 3 millones para menores de 30

Si tienes menos de 30 años y buscas trabajo en Castilla-La Mancha, la Junta acaba de lanzar una línea de ayudas con más de 3 millones de euros para animar a las empresas a contratarte. La convocatoria se publicó hoy, 8 de mayo de 2026, y el plazo de solicitud termina el próximo 7 de junio. Así que, si encajas en el perfil, es buena idea darte prisa.

Cuánto dinero hay y cómo se reparte

El presupuesto total supera los 3 millones de euros, según la nota de prensa de la Junta. El objetivo es financiar contratos a menores de 30 que estén inscritos como demandantes de empleo en la región. Las empresas podrán recibir hasta 6.000 euros por cada contrato indefinido a jornada completa. Si el contrato es a tiempo parcial, la ayuda se reduce proporcionalmente. Además, la convocatoria también incluye incentivos para la conversión de contratos temporales en fijos, aunque en menor cuantía.

La ayuda se abona en forma de subvención directa por cada contratación y se paga una vez que el trabajador ha permanecido al menos seis meses en la empresa. No es un cheque en mano para el trabajador, sino un descuento para la empresa, pero el efecto práctico es que aumentan tus posibilidades de que te llamen.

Publicidad

Según los datos del Sepecam, a cierre de abril de 2026 había más de 35.000 jóvenes menores de 30 inscritos como parados en la región. Es decir, que si todos los fondos se destinaran a contratos indefinidos de 6.000 euros, se crearían apenas 500 empleos fijos. La competencia va a ser feroz.

¿A quién beneficia exactamente?

En teoría, a cualquiera con entre 16 y 29 años que resida en Castilla-La Mancha y esté dado de alta como desempleado en el Sepecam (el servicio de empleo regional). Según la letra pequeña, se priorizan las contrataciones de colectivos con mayor dificultad, como los que llevan más tiempo en paro, las mujeres, o los jóvenes sin titulación superior. Las empresas que quieran optar a estas ayudas deben tener su centro de trabajo en la comunidad autónoma y no estar en crisis.

La parte más positiva es que no necesitas experiencia previa. De hecho, el espíritu de la ayuda es precisamente dar una primera oportunidad a quienes no la han tenido.

Por qué esta ayuda puede ser un soplo de aire fresco (y qué le falta)

La tasa de paro juvenil en Castilla-La Mancha ronda el 28,5%, según los últimos datos del INE del primer trimestre de 2026. Eso significa que en ciudades como Toledo, Albacete o Ciudad Real, casi uno de cada tres jóvenes no encuentra empleo. Cualquier paquete de incentivos es bienvenido, pero la experiencia con programas anteriores enseña que estas ayudas se las llevan sobre todo las grandes empresas que ya tenían planeado contratar. Las pymes y autónomos, los que realmente generan empleo estable, a menudo se quedan fuera por falta de información, o por lo engorroso del papeleo.

El Plan de Empleo Joven de 2024 en la misma comunidad ofrecía 4.000 euros por contrato y los fondos se agotaron en apenas dos meses. Esta nueva convocatoria tiene un presupuesto algo mayor, pero el diseño es similar. El riesgo es que los 3 millones se consuman rápido y solo unos pocos se beneficien, mientras la mayoría seguirá viendo cómo los contratos temporales encadenados siguen siendo la norma.

Además, muchas de estas ayudas obligan a que el contrato sea indefinido, lo que disuade a las empresas más pequeñas. Aunque está bien que se prime la estabilidad, lo cierto es que la mayoría de los jóvenes de la región acaban en trabajos temporales, de unos meses, sin opción a ayuda. Resumiendo: la intención es buena, pero se queda corta en cantidad y en la realidad del día a día. De momento, toca apuntarse y cruzar los dedos.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: Desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio de 2026.

Desde el 8 de mayo hasta el 7 de junio de 2026. Quién puede pedirlo: Empresas, autónomos y entidades con centro de trabajo en Castilla-La Mancha que contraten jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo.

Empresas, autónomos y entidades con centro de trabajo en Castilla-La Mancha que contraten jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo. Cuánto: Hasta 6.000 euros por contrato indefinido a jornada completa. Proporcional en tiempo parcial.

Hasta 6.000 euros por contrato indefinido a jornada completa. Proporcional en tiempo parcial. Dónde se solicita: A través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el apartado de ayudas al empleo. (La convocatoria se ha publicado hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha; busca el extracto en la web oficial.)

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)