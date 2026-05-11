Chrome está instalando Gemini Nano en tu PC sin permiso: alerta de privacidad

Alguien en Google ha decidido que tu disco duro necesita una mascota de 4 GB que se instala sola, sin llamar a la puerta. Se llama Gemini Nano y lleva meses colándose en Chrome para Windows, Mac y Linux sin que la mayoría de usuarios se haya enterado. La noticia saltó porque demasiada gente se topó con un archivo llamado weights.bin en la carpeta del navegador y, claro, empezaron las preguntas incómodas.

Por qué tu disco duro ha encogido 4 GB sin preguntar

El modelo de IA que Chrome descarga en segundo plano ocupa alrededor de 4 GB, una cantidad que no es una tontería: pesa lo mismo que un editor de vídeo profesional como DaVinci Resolve. No se instala al hacer clic en ningún botón, sino que aparece de forma automática siempre que el equipo cumpla unos requisitos mínimos: 16 GB de RAM, cuatro núcleos de procesador, una GPU con al menos 6 GB de vRAM y unos 22 GB de espacio libre. Si los cumples, felicidades, ya eres anfitrión involuntario de una IA local.

Para comprobarlo basta con escribir chrome://on-device-internals/ en la barra de direcciones (quizás necesites activar antes las direcciones de depuración en chrome://chrome-urls). Allí verás la ruta exacta, el peso de la carpeta y hasta un botón para desinstalarlo. El problema es que, aunque lo borres, Gemini Nano puede volver a descargarse en cuanto reinicies el navegador.

Publicidad

¿Para qué quiere Google esto en tu ordenador?

Según el anuncio oficial de Google, el modelo se utiliza para funciones de seguridad que no requieren enviar datos a la nube, como la detección de fraudes o el soporte de ciertas APIs para desarrolladores. La IA local es una tendencia imparable. Pero la forma en que Google la ha colado en nuestros equipos sin aviso es, como mínimo, cuestionable.

De puertas afuera, la compañía asegura que Gemini Nano se autoelimina si detecta que los recursos son demasiado escasos, y que se puede desactivar permanentemente desde Configuración > Sistema desmarcando la casilla “IA en el dispositivo”. El matiz: esa opción no aparece en todas las instalaciones, incluso con la última versión de Chrome, lo que hace sospechar que la funcionalidad aún está a medio cocinar o se despliega de forma gradual sin demasiado control.

La letra pequeña que nadie leyó (y la privacidad)

El hecho de que un navegador descargue e instale un modelo de lenguaje de 4 GB sin pedir permiso explícito abre un melón interesante. Google defiende que todo ocurre en local, que los datos no salen del equipo y que el usuario puede eliminarlo, pero lo cierto es que la mayoría no sabía que tenía un inquilino extra en el disco. Es un movimiento típico de la era del “aceptar y callar”: nadie lee las condiciones de uso y, cuando aparece algo así, la sorpresa es mayúscula.

En términos prácticos, la idea de ejecutar IA en el dispositivo sin depender de la nube es buena para la latencia y la privacidad, pero el sigilo con el que se ha hecho recuerda a esas aplicaciones que instalan bloatware y luego te dicen que era por tu bien. No sería descabellado que futuras actualizaciones amplíen las capacidades locales de Gemini Nano más allá de lo declarado, y ahí el control del usuario queda difuminado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La tecnología en sí no es humo: ejecutar un modelo pequeño en local tiene sentido para detectar fraudes sin subir datos a la nube. Lo que baja la nota es la opacidad con la que se ha implantado. Google tiene que explicar mejor qué se activa y por qué, o esto acabará oliendo a excusa barata con espíritu de te espiamos por tu seguridad.

El resumen para vagos (TL;DR)