Luis Enrique celebra el Clásico: su reacción al conocer el 2-0 ya es viral

Luis Enrique no estaba en el Camp Nou, pero lo celebró como si estuviera saltando en el césped. El técnico asturiano se enteró del 2-0 del Barça en plena rueda de prensa del PSG y lo que vino después ya ha dado la vuelta a todos los grupos de WhatsApp con sabor blaugrana.

Apenas acababa de ganar su partido contra el Brest (1-0) y, al salir de la sala, le faltó tiempo para preguntar por el Clásico. La periodista Dounia Mesli le confirmó la victoria culé y la reacción fue un "¡Toma!" con el puño en alto que ni el más pintado en la Grada d’Animació. Un gesto tan rápido como sincero que ella misma grabó y compartió en sus redes, donde lleva coleccionando reproducciones desde anoche.

El vídeo que explica por qué el fútbol es puro corazón

⚽ La reacción de Luis Enrique al ser informado del 2-0 en el Clásico contra el Real Madrid que hizo al Barcelona campeón de LaLiga https://t.co/W3448axj1m https://t.co/Ql7nlV9FVd — 20minutos.es (@20m) May 11, 2026

No hace falta analizar el gol de Pedri ni el doblete de Lewandowski para entender lo que pasó. La imagen de Luis Enrique con el puño cerrado y una sonrisa enorme ya lo cuenta todo. Porque celebrar un título liguero del que eras enemigo hace dos semanas tiene una narrativa que en redes se paga con likes y RTs como si fueran goles.

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En la rueda de prensa, el asturiano dejó claro que el fútbol es más que contrato y banquillo. El PSG le da de comer, pero el Barça le sigue latiendo debajo de la camiseta. No es la primera vez que muestra su culería en público, pero hacerlo justo después de que el equipo de Xavi sentenciara un Clásico tiene un punto de "y lo sabes, Florentino".

Eso sí, ojo con los despistes: al enterarse de de que el marcador era 2-0, se le escapó una expresión que dice mucho más que mil análisis tácticos. Un "¡Toma!" que ha servido para que hasta en París imaginen qué pasaría si algún día vuelve.

La culería nunca duerme: de la época del tridente a hoy

Muchos recordarán los dos títulos de Liga que ganó como entrenador del Barça, incluido aquel histórico triplete de 2015. Aquel equipo era una apisonadora y ahora, desde la distancia, Luis Enrique parece un aficionado más mirando el móvil en el aeropuerto. No tiene filtro, y eso justo le ha regalado al barcelonismo una dosis extra de endorfinas en un fin de semana redondo.

Con el PSG ya campeón en la Ligue 1, el gesto no resta ni un gramo de profesionalidad, pero sí suma muchísimo contenido viral. La línea entre el entrenador del máximo rival del Madrid y el hincha culé se ha borrado durante quince segundos y las redes lo han convertido en trending topic automático. Un recordatorio de que el fútbol, por mucho VAR y salas de prensa, sigue siendo puro sentimiento.

El chisme en 3 claves (TL;DR)