Amaia Montero vuelve a los escenarios con La Oreja de Van Gogh: el concierto que ha roto Twitter

El timeline de Twitter esta noche es un mar de lágrimas, vídeos en bucle y un nombre que llevábamos años esperando volver a ver junto: Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh. La cantante donostiarra se ha subido por fin al escenario con sus antiguos compañeros, y el momento ha sido tan catártico que media red social ha colapsado de pura nostalgia. Ni el mejor guion de fanservice lo habría escrito mejor.

Así fue el regreso más esperado de la música española

Según ha adelantado Diez Minutos, el reencuentro se ha producido en un concierto que pilló a los fans por sorpresa, lejos de grandes anuncios o campañas de expectación. Amaia, que llevaba un tiempo alejada de los focos, apareció en el escenario y las primeras notas de sus temas más icónicos desataron una explosión de móviles grabando. La banda donostiarra se subió al escenario demostrando que la química no se ha perdido ni un ápice tras casi dos décadas de caminos separados.

Las imágenes, que ya circulan por todas las plataformas, muestran a una Amaia visiblemente emocionada, abrazando a sus compañeros y al público entregado. "No he podido evitar llorar", comentaba una usuaria en X, resumiendo el sentir general. Y no es para menos: hacía 19 años que no compartían escenario.

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Por qué las redes llevan horas llorando (literalmente)

Twitter se ha llenado de clips del concierto con la etiqueta #AmaiaRegresa, que escaló a tendencia mundial en menos de una hora. Los vídeos acumulan millones de reproducciones y comentarios que van del lagrimón al meme. Algunos recuperan aquella icónica actuación de 'Rosas' en el Benidorm Fest, otros comparan este momento con el regreso de Oasis (con menos bronca, eso sí).

La nostalgia ha pegado fuerte porque la banda fue la banda sonora de toda una generación que hoy ronda los treinta y pico. Canciones como 'El 28', 'París' o 'Puedes contar conmigo' sonaban en todas las radios cuando éramos adolescentes, y verlos juntos de nuevo ha sido como abrir un álbum de fotos polvoriento.

En TikTok las reacciones no se quedan atrás: los vídeos de fans grabando sus pantallas mientras lloran ya son tendencia. Hasta en los grupos de WhatsApp se está reviviendo la discografía completa. La vuelta de Amaia es ese tipo de noticia que corta con el ciclo de dramas y polémicas que suele reinar en el salseo patrio.

El regreso que nos recuerda por qué esta banda marcó a una generación

Más allá del subidón emocional, esta vuelta tiene muchas lecturas. Amaia Montero, dejó el grupo en 2007 en un momento de gran éxito para lanzarse en solitario, con un primer disco que arrasó pero una carrera que fue perdiendo eco mediático con los años. Mientras, La Oreja siguió adelante con Leire Martínez y mantuvo su base de fans, aunque la sombra de Amaia siempre planeaba en los karaokes. Este reencuentro, sin embargo, no tiene pinta de ser solo un homenaje puntual; suena más a reconciliación con el pasado y con un público que nunca la olvidó.

Lo que vimos anoche demuestra que hay bandas que trascienden los egos y los calendarios. Y aunque aún no hay confirmación oficial de más conciertos, la pregunta flota en el ambiente: ¿será esto el principio de una gira de reencuentro? De momento, solo sabemos que el timeline no va a dejar de llorar en los próximos días.

El chisme en 3 claves (TL;DR)